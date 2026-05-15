Corte de agua en Lima el 16 de mayo: Estos distritos se verán afectados el sábado

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, Lima! Nuevo corte de agua sorprenderá el 16 de mayo, según Sedapal. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio este sábado en la capital.

Corte de agua: ¿Por qué será la suspensión en Lima?

A través de un comunicado revelado en su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal precisó que la restricción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir optimizando el servicio. Algunas de las acciones a ejecutar son limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras más.

Asimismo, Sedapal reveló que el corte de agua será en determinados sectores de Lima, por lo que se insta a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso en una determinada franja horaria. También les recuerda que para mayor información pueden comunicarse al número Aquafono (01) 317-8000.

Distritos sin agua el sábado 16 de mayo

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa y el cronograma oficial compartido por Sedapal, estos son los distritos de Lima que no tendrán agua el sábado 16 de mayo. ¡Toma tus precauciones!

Sin servicio en El Agustino

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca - Mz. A1 hasta Mz. R1, Mz. T1 hasta Mz. F2.

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

En el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 6 de Agosto, A.H. 6 de Agosto Ampliación, A.H. Laura Caller, A.H. La Cantera de Amancaes, A.H. Municipal N° 3 zona B Balcón del Rímac.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Recomendación ante el corte de agua en Lima

Ante el anuncio de la suspensión temporal del agua en algunos distritos de la capital este sábado, se da a conocer una serie de recomendaciones para evitar complicaciones durante las horas de desabastecimiento:

Almacenamiento seguro : Guardar agua en recipientes limpios, herméticos y con tapa para evitar la proliferación de mosquitos.

: Guardar agua en recipientes limpios, herméticos y con tapa para evitar la proliferación de mosquitos. Priorizar el consumo : Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Consejos durante la restricción del servicio.

El corte de agua el 16 de mayo no se dará de manera simultánea en todo Lima, sino que se ejecutará de forma progresiva en diversos distritos como el Rímac y El Agustino, según precisó Sedapal, hasta el momento del cierre de esta nota.