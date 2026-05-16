Los Olivos: Sicarios asesinan a balazos a jalador de combis en la 'Primera de Pro' en plena hora pico

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En plena hora punta y frente a decenas de pasajeros que esperaban transporte público, un jalador de combi fue asesinado a balazos en la avenida Próceres de Huandoy, en la zona de la Primera de Pro, en el distrito de Los Olivos. El crimen generó pánico entre comerciantes, conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Asesinan jalador de combis a balazos

La víctima fue identificada Andrés, más conocido como "Chamito", un ciudadano venezolano que trabajaba desde hace más de cinco años ayudando a llenar vehículos de transporte público. Según personas cercanas, era padre de familia y realizaba largas jornadas para enviar dinero y cubrir los gastos de su menor hijo, quien reside en el extranjero. Sus compañeros quedaron consternados tras el violento ataque.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del crimen. En las imágenes se observa cómo dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta por la avenida Alfredo Mendiola. Segundos después, uno de ellos descendió del vehículo vestido con polera negra, buzo plomo y zapatillas, caminó directamente hacia la víctima y le disparó hasta en seis oportunidades.

Tras cometer el asesinato, el atacante cruzó rápidamente hacia la berma central de la vía, donde era esperado por su cómplice en la motocicleta. Ambos escaparon con rumbo desconocido mientras las personas corrían aterradas para ponerse a salvo. Pese a la brutalidad del atentado, ninguna otra persona resultó herida, aunque varios testigos quedaron en estado de shock.

Una de sus compañeras de trabajo descartó que "Chamito" estuviera involucrado en problemas de extorsión y aseguró que era una persona tranquila y dedicada a su labor.

"Se llama Andrés. Nunca se lo llevó vela tomando con nadie aquí; era un chico tranquilo. Yo le he colaborado con mi amiga, con quien vendemos emoliente, y lo veía tranquilo . Siempre conversaba y llamaba gente. Nunca le he visto nada malo (...) Es la primera vez que ocurre un hecho así en esta zona", indicó.

🔴🔵 Los Olivos: Sicarios asesinan a balazos a jalador de combi en la av. Próceres de Huandoy.



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Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional continúan investigando el móvil del crimen y revisan las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre en Lima Norte.

Es así que, este nuevo crimen vuelve a encender las alarmas por el incremento de asesinatos en Lima Norte, una zona golpeada por la violencia y la inseguridad. Vecinos y trabajadores aseguran vivir con temor ante los constantes ataques armados registrados en distritos como Los Olivos, Comas, San Martín de Porres e Independencia en los últimos meses.