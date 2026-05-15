Marina de Guerra advierte nuevos oleajes de hasta MODERADA INTENSIDAD: ¿Desde cuándo se registrará este fenómeno en el litoral?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para los próximos días.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 19-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la tarde del domingo 17 hasta el miércoles 20 de mayo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas este viernes 15 de mayo, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), las condiciones del nivel del mar serán "normales" durante los próximos días.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao, el arribo del oleaje ligero del suroeste se registrará desde la mañana del lunes 18 de mayo.

Asimismo, para la zona que comprende desde el sur del "Primer Puerto" hasta San Juan de Marcona, la llegada del oleaje ligero del suroeste será desde la tarde del domingo 17 de mayo, incrementando a nivel moderado en la madrugada del lunes 18, disminuyendo a ligero durante la noche del mismo día. Vale mencionar que, el litoral sur tendrá el mismo pronóstico.

Aviso Especial de Oleaje N.º 19-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general durante los días en alerta.