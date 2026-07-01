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Corte de agua en Lima el 2 de julio: ¿Qué distritos se verán afectados con la suspensión?

Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el jueves 2 de julio, según el último reporte de Sedapal. ¿Tu zona está en la lista de suspensión temporal?

Programación del corte de agua en Lima.
Programación del corte de agua en Lima. (Generado con IA)

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/07/2026

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Nuevo corte de agua sorprenderá a vecinos de Lima Metropolitana. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio, según el último reporte de Sedapal. ¿Está tu zona en la lista?

Corte de agua el 2 de julio: Motivo de la suspensión temporal

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que ejecutará un nuevo corte del servicio de agua potable que afectará diversos distritos de la capital este jueves. De acuerdo a su anuncio, la medida responde a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y más, con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

Ante la interrupción del recurso hídrico, la empresa instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios. Además, les recuerda que el tiempo de afectación del corte y las áreas comprendidas variarán en función del cronograma establecido para cada sector.

Distritos de Lima afectados y horario del corte de agua

A continuación, conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte del servicio de agua potable programado para el jueves 2 de julio: urbanizaciones, calles y asentamientos humanos que no contarán con el recurso hídrico, así como el horario en que se ejecutará la medida.

En San Isidro

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  • Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Rosa, Urb. Orrantia del Mar, Urb. Country Club. Cuadrante: Av. General Salaverry, Av. Javier Prado Oeste, Av. Del Ejército, jirón Justo Amadeo Vigil. Av. Gral. Juan Antonio Pezet. Av. Coronel Pedro Portillo, Av. Augusto Pérez Araníbar.

En Villa María del Triunfo

VMT sin agua
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En Magdalena

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  • Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Cercado, Urb. San Felipe, Urb. Orrantia. Cuadrante: Av. General Salaverry, Av. Javier Prado Oeste, Av. Del Ejército, jirón Justo Amadeo Vigil.

En Carabayllo

De acuerdo a Sedapal, las zonas que no contarán con servicio de agua potable en determinadas horas en el distrito de Carabayllo serán las siguientes desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.:

Carabayllo sin agua
 

Sin agua en Ate

  • De 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zona J, A.H. Huaycán zona J Ampliación, A.H. Huaycán zona R.

En Villa El Salvador

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Pachacútec, calle 55, calle 52, Av. José C. Mariátegui, calle 46, Av. Separadora Industrial, Av. 200 Millas, Av. Revolución, Av. Los Álamos.

Sedapal informó que tiene programado corte del servicio de agua potable para el jueves 2 de julio en distintos distritos de Lima Metropolitana. Se aconseja tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de la interrupción temporal.

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