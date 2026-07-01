Corte de luz en Lima y Callao el 1 y 2 de julio: Distritos afectados y horario de suspensión

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú reveló que habrá nuevo corte de luz programado para el miércoles 1 y jueves 2 de julio, que afectará a diversos distritos de Lima y Callao. Conoce qué zonas se quedarán sin electricidad y en qué horario será la suspensión temporal del servicio.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

A través de su página oficial, Pluz Perú precisó que el corte de luz en diversos sectores de la capital responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen la finalidad de seguir garantizando la continuidad del servicio eléctrico sin averías futuras.

La empresa pide la comprensión de sus usuarios ante la restricción temporal del recurso, que según precisó en su comunicado, será en determinados distritos de Lima y el Callao y en un horario diferenciado. Se aconseja a los vecinos que no contarán con electricidad el 1 y 2 de julio, tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto.

Corte de luz el 1 de julio: ¿Qué distritos serán afectados?

Para conocer si tienes un corte programado para este miércoles 1 y 2 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué asentamientos humanos, urbanizaciones y calles se verán afectados el miércoles 1 de julio:

Sin luz en Puente Piedra y el Rímac

Zonas afectadas.

En el Callao

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Almirante Grau cdras. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Av. Guardia Chalaca cdra. 15, Av. Pacífico cdra. 1, Av. Saen Peña cdras. 1, 10, 11, 14, calle Colón cdras. 10, 11, calle Fanning cdra 1, calle Jorge Chávez cdra. 1, Jr. Arica cdras. 2, 3, Jr. California cdras. 3, 4, Jr. Colina cdras. 1, 2, 3, Jr. Comandantes Espinar cdras. 1, 2, Jr. Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3, 4, Mz. L, Jr. Francisco Pizarro cdras. 1, 2, 13, 14, Jr. Heros cdras. 1, 2, Jr. Nicolás de Piérola cdras. 1, 2, 3, Jr. Víctor Fajardo cdras. 1, 2, Jr. Vigil cdras. 3, 4, pasaje Fernando de Aragón cdras. 3, 4.

En San Juan de Lurigancho

Zonas sin servicio eléctrico en SJL el 1 de julio.

Zonas y horarios de corte de luz el 2 de julio

El jueves 2 de julio, los distritos de Lima y Callao que no tendrán servicio eléctrico serán los siguientes:

En el Rímac

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en A.H. Horacio Zevallos Mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T, U, A.H. Municipal III Sct. Horacio Zevallos Mzs. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S, U.

Asimismo, Pluz Perú precisó que el corte de luz el martes se realizará en los distritos de Jesús María, Ancón, Lima Cercado y San Martín de Porres:

Distritos afectados por la suspensión del servicio eléctrico el 2 de julio.

En Carabayllo

De 9:30 a.m. a 5:30 p.m. en Pro. Viv. Res. Brisas de Montecarlo Mzs. B, C, D, E, F, G, H, Pro. Viv. Res. Las Retamas Mzs. A, A1, B, B Prima, C, D, E, F, Pro. Viv. Los Claveles de Huacoy Mzs. E, I, Asoc. Prop. El Amanecer de Huacoy Mz. B, Pro. Viv. Punchauca Mz. A, Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo Mz. C, Pro. Viv. Montecarlo de Carabayllo Mz. C.

En Independencia

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

Si pensabas hacer trabajo remoto en casa o hacer uso de algún electrodoméstico el 1 y 2 de julio, primero identifica qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Perú.