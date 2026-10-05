Francis Allison tras conteo Datum por Elecciones 2026 y su diferencia con López Aliaga "Estamos a menos de un punto"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Francis Allison se pronunció luego de que el conteo rápido de Datum al 100% lo ubicara en el segundo lugar de las Elecciones 2026, a solo 0.9 puntos porcentuales de Rafael López Aliaga. Tras conocerse estos resultados, el candidato habló en exclusiva con las cámaras de Exitosa y pidió esperar el conteo oficial.

La diferencia reportada entre ambos candidatos sería de aproximadamente 78 mil votos, una distancia que, según Allison, se encuentra dentro del margen de error. Por ello, evitó considerar definitivo el resultado del conteo rápido y sostuvo que todavía existe la posibilidad de que la tendencia pueda modificarse cuando avance el procesamiento oficial de las actas.

"Estamos a menos de un punto, 78,000 votos aproximadamente. Estamos además en lo que se llama margen de error. Claramente podríamos ver si nosotros los victoriosos. Creo que hay que esperar los resultados oficiales, porque repito que estamos a muy poca distancia y una distancia que además se puede revertir", declaró para nuestro medio.

El candidato también fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Rafael López Aliaga, con quien mantuvo diferencias durante la campaña electoral. Allison dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y resaltó la importancia de mantener canales de comunicación, especialmente ante la posibilidad de que ambos ocupen cargos públicos.

"No habría motivo para no retomar nuestra amistad. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener un diálogo abierto. Tenemos cargos públicos que son para servir a la ciudad", agregó con ánimo conciliador.

🔴🔵 Elecciones 2026: Francis Allison se pronuncia tras conteo rápido de Datum 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/YY2xQ0eKb9 October 5, 2026

Francis Allison agradece a sus votantes

Frente a este escenario, Allison dirigió un mensaje a los ciudadanos que respaldaron su candidatura y agradeció el apoyo recibido en las urnas. El candidato destacó que más de 1.9 millones de personas votaron por él y pidió mantener la calma mientras se conocen los resultados oficiales de las elecciones.

"Primero, mi agradecimiento al más de 1 millón 900,000 personas que han votado por mí, me honran con su voto y pediría paciencia, porque obviamente hay que ser humildes con este nuevo escenario y esperar los resultados oficiales", indicó.

Es así que, el escenario electoral permanece abierto debido a la estrecha diferencia registrada entre Francis Allison y Rafael López Aliaga en el conteo rápido de Datum. Mientras espera los resultados oficiales, Allison mantiene un discurso prudente y llama a la calma a sus seguidores. Además, su disposición a retomar el diálogo con López Aliaga plantea un eventual escenario de entendimiento tras una campaña marcada por diferencias.