Magaly arremete contra quienes le piden que se retire de la TV: "Yo no dejo que nadie dirija mi vida"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre su futuro en la televisión y respondió a quienes han cuestionado su continuidad frente a las pantallas. La conductora de 'Magaly TV La Firme' dejó claro que, pese a los comentarios y pedidos para que se retire, será ella quien determine cuándo llegará el momento de ponerle punto final a su trayectoria.

Magaly ignora pedidos de retiro

La periodista fue abordada por las cámaras de un medio local y consultada por los recientes cuestionamientos sobre su permanencia en televisión. Esto ocurrió luego de que una periodista de Show.pe le recomendara alejarse de las pantallas debido a las constantes denuncias que enfrenta. Ante ello, Magaly defendió su derecho a decidir sobre su carrera.

"Nunca en mi vida le he hecho caso a nadie para tomar mis decisiones, las he tomado yo, las buenas, las malas y las equivocadas, las he tomado yo. Yo no dejo que nadie dirija mi vida", declaró a Trome.

Además, la conductora coincidió con Beto Ortiz, quien había señalado que únicamente ella puede determinar cuándo será su último día al frente de su programa. En ese sentido, dejó en claro que nunca ha permitido que otras personas tomen decisiones por ella y que ha construido su trayectoria siguiendo sus propios criterios.

Sin embargo, Magaly también reconoció que su extensa carrera televisiva la ha llevado a pensar en una etapa diferente de su vida. Después de casi tres décadas trabajando frente a las cámaras, admitió que en ocasiones quisiera disfrutar con mayor tranquilidad de la vida y de los frutos económicos que obtuvo gracias a su profesión.

¿Cuándo abandonará la TV?

La popular 'urraca' aseguró que actualmente se encuentra feliz con su trabajo y descartó que los cuestionamientos puedan determinar su salida de la televisión. Asimismo, defendió su derecho a expresar sus opiniones y sostuvo que continuará desempeñando su labor mientras considere que tiene motivos para hacerlo.

"No sé por qué quieren sacarme de la tele cuando no pueden conmigo. El próximo año celebro 30 años en televisión y estoy feliz", dijo.

Finalmente, Magaly Medina reveló que su retiro dependerá de dos factores principales: lo que decida el público y el momento en que ella se sienta cansada. Aunque contempló la posibilidad de alejarse de la televisión al cumplir 30 años de trayectoria o tomarse una pausa posteriormente, remarcó que se tratará de una decisión estrictamente personal.

"Yo me voy a retirar cuando el público lo diga y me sienta cansada. Es probable que a los 30 años o luego me tome un aire, pero es decisión personal", sentenció.

Con casi 30 años frente a las cámaras, Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de tomarse un descanso o retirarse próximamente, aunque descartó que las críticas externas determinen su futuro. La conductora mantiene firme su decisión de continuar mientras disfrute de su trabajo y cuente con el respaldo del público, dejando claro que cualquier despedida será bajo sus propios términos.