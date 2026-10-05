Joaquín Ramírez queda segundo en elecciones regionales de Cajamarca pese al apoyo de Sheyla Rojas

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Joaquín Ramírez no logró convertirse en el nuevo gobernador regional de Cajamarca y quedó en segundo lugar durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026. El candidato de Cajamarca Renace obtuvo 20.3% de los votos, según los resultados a boca de urna difundidos por Datum y América Televisión, por debajo de su principal rival.

De acuerdo con las cifras conocidas tras el cierre de las mesas de votación, Edison Carrasco, candidato de Somos Perú, alcanzó el primer lugar con 30.9% de los votos. De esta manera, Ramírez quedó relegado al segundo puesto pese a la campaña que desarrolló durante los últimos meses con el objetivo de llegar a la gobernación regional.

Joaquín Ramírez tuvo el apoyo de Sheyla Rojas

Durante este periodo, el candidato también contó con el respaldo público de Sheyla Rojas, con quien mantiene una relación sentimental. La exchica reality acompañó a Ramírez en diferentes actividades vinculadas a su campaña y se convirtió en una de las figuras que estuvo a su lado durante las semanas previas a la jornada electoral.

Precisamente, este domingo 4 de octubre, Sheyla Rojas acompañó al candidato durante un desayuno electoral realizado en el comedor popular "Gustitos y Sazón", ubicado en el sector de Mollepampa. Ambos degustaron diversos platos típicos de la región antes de que Ramírez continuara con sus actividades programadas para la jornada.

Posteriormente, Joaquín Ramírez acudió a su local de votación acompañado por su pareja y su hermano para cumplir con su deber ciudadano. Sin embargo, horas después, los resultados a boca de urna confirmaron que su candidatura no consiguió imponerse en Cajamarca, pese al respaldo mostrado durante la campaña.

Tras conocerse el resultado, la atención también se trasladó nuevamente a la relación entre Ramírez y Sheyla Rojas. Algunos creadores de contenido cuestionaron si la pareja continuará junta luego del desenlace electoral. Además, el personaje conocido como Metiche puso en duda públicamente la naturaleza del romance, aunque sus comentarios fueron planteados como una hipótesis y no como un hecho confirmado.

"Para mí (Sheyla Rojas) ha firmado un contrato, esa es mi hipótesis. No lo puedo asegurar, pero qué raro que ella termina su relación con Sir Winston.....", dijo Kurt Villavicencio hace poco.

De esta manera, Joaquín Ramírez cerró su participación electoral con un segundo lugar en la carrera por la gobernación de Cajamarca. Aunque no consiguió alcanzar el objetivo político que perseguía, su candidatura estuvo acompañada durante los últimos meses por una exposición mediática adicional debido a su relación con Sheyla Rojas.