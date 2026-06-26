Corte de agua en Lima el 27 y 28 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal informó que este sábado 27 y domingo 28 de junio se ejecutará un nuevo corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima. Conoce la lista con las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal.

Motivo del corte de agua, según Sedapal

Según el cronograma de la empresa estatal, el corte de agua se ejecutará este fin de semana debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tubería con el objetivo de seguir optimizando el suministro.

En el marco de este aviso, Sedapal instó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico de forma temporal este sábado y domingo.

Asimismo, pone a su disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, para que puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente sobre la conexión del suministro.

Corte de agua: Distritos de Lima afectados el 27 de junio

A continuación, te detallamos el cronograma con los distritos y las zonas afectadas, así como los horarios establecidos para este sábado 27 de junio por Sedapal para que puedas tomar tus precauciones a tiempo:

Sin agua en La Molina

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa, Urb. Los Robles, Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica.

Sin servicio en Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Barbadillo. Asimismo, los sectores en este distritos que no contarán con agua por determinadas horas son los que te mostramos en la imagen:

Sin servicio de agua potable en Ate.

Zonas y horarios de suspensión del servicio el 28 de junio

La empresa estatal precisó que la restricción temporal programado para el domingo 28 de junio afectará los siguientes sectores de la capital:

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Mzs. R2-Q2-P2-W-D2-L2-P1-W1-A4-T4-V-C2-KE-O1-V-O-U-B2-J2-D5-Ñ-T-A2-I2-H5-C5-G5-F5-S-R-Q-H2-G2-F2-S4-Av. Principal, Av. San Juan, calle José C. Mariátegui.

hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Mzs. R2-Q2-P2-W-D2-L2-P1-W1-A4-T4-V-C2-KE-O1-V-O-U-B2-J2-D5-Ñ-T-A2-I2-H5-C5-G5-F5-S-R-Q-H2-G2-F2-S4-Av. Principal, Av. San Juan, calle José C. Mariátegui. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC), Agrup. Vecinal sector Sur Jicamarca anexo 8 (ECNC), Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote, Asoc. Cerro La Libertad - Arca de Noé - sector 8, Asoc. de Viv. Integración Los Olivos, Asoc. J.V. Los Olivos 2da etapa (ECNC), Pueblo Jicamarca - Anexo 8.

Así que si pensabas hacer uso del agua potable este sábado 27 y domingo 28 de junio, ten primero en cuenta el corte del servicio programado por Sedapal, así como el horario en que se ejecutará la medida de forma temporal.