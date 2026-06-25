Corte de AGUA en Lima el 26 de junio: Horario y lista de distritos sin servicio temporal

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia corte de agua programado para el viernes 26 de junio. Descubre qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horario será la suspensión y el restablecimiento del servicio. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de agua el 26 de junio?

¿Tenías pensado lavar ropa o hacer uso del agua potable en tu hogar este viernes? Revisa primero la lista de Sedapal donde detalla los distritos de la capital que se verán afectados por la restricción temporal del servicio el 26 de junio. ¿El motivo? Pues bien, la empresa precisó que la suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpiezas de reservorios.

El objetivo de dichas acciones es poder seguir optimizando el suministro y mejorar la infraestructura de almacenamiento, por lo cual, ante el corte de agua, insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin el recurso hídrico por determinadas horas.

Lista de distritos de Lima afectados por corte del servicio

De acuerdo con la programación difundida por Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la suspensión y el restablecimiento del suministro tendrán horarios diferenciados y se ejecutará en los siguientes distritos de Lima Metropolitana el viernes, que también puedes verificar en este ENLACE:

Sin agua en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán zona V, A.H. Huaycán zona X.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. La Estrella, A.H. Javier Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate zona A y C, A.H. San Pedro de Ate.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Urb. Las Flores de Lima, afecta al sector 406.

En Puente Piedra

Sin servicio de agua potable por determinadas horas en Puente Piedra el 26 de junio.

Sin servicio en San Luis

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Pino, Av. Las Torres - Av. Mariscal Nieto, Av. Mariscal Nieto - Eloy Ureta, Av. Mariscal Nieto - Av. Circulación.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Ricardo Palma, Av. Paseo de la República, Av. 28 de Julio, Av. José Larco.

De esa forma, Sedapal, recordó qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el viernes 26 de junio, para que los usuarios tomen sus medidas previsionales desde ya.