Corte de LUZ en Lima y Callao el 26 y 27 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin servicio y en qué horario?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú dio a conocer la lista de distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el viernes 26 y sábado 27 de junio. ¿Tu zona se quedará sin electricidad? ¿Cuál es el horario de la suspensión temporal?

Corte de luz: ¿Cuál es el motivo de la suspensión?

La empresa precisó en su comunicado que el corte de luz se dará en la capital el viernes 26 y sábado 27 de junio debido a trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución eléctrica con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, instó a los usuarios a comprender la situación y les aconsejó tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad por determinadas horas. Recuerda que la suspensión será en determinados sectores y horario.

Distritos y horarios de corte de luz el 26 de junio

Conoce qué distritos de Lima y Callao serán intervenidos y cuáles son los horarios previstos para la reposición del servicio eléctrico:

En San Juan de Lurigancho

De 9:30 a.m. a 6:30 p.m. en Av. 16 de Mayo / AA.HH. Los Portales de Basilio D.

En Jesús María

De 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Cayetano Heredia cdra. 6, Jr. Huáscar cdras. 18, 19, Av. San Felipe cdras. 1, 7.

En Callao

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 6, 7, 8, Jr. Áncash cdras. 8, 9, Jr. Arica cdras. 6, 7, Jr. Arequipa Norte cdra. 1, A.H. Ruggia Mzs. B, C, D, E.

Sin luz el viernes 26 de junio.

Sin luz en estas zonas de Lima y Callao el 27 de junio

La interrupción del servicio eléctrico se realizará en los siguientes sectores de la capital el sábado 27 de junio:

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Viv. Los Alisos Mzs. E, G, H, I, K, L, Asoc. Viv. Sta. Isabel Mzs. A, B, Asoc. Viv. Ojihua Mzs. A, C, E, Coop. de Viv. San Juan Salinas Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, Coop. San Judas Salinas Mz. A, Asoc. Viv. Villa El Amauta Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Asoc. Viv. Juan Pablo II Mzs. E, F, G, H, L, Pro. Viv. Los Eucaliptos Mzs. B, C, D, E, T, Asoc. Señor de Los Milagros Mzs. J, L, Ñ, O, R, R1, Prog. Res. de Viv. Barcelona Mzs. A, B, C, Asoc. Prop. Las Mercedes Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Prop. Los Pinos del Norte, Mzs. A, B, C, Asoc. Viv. Virgen de Las Nieves Mzs. A, B, C, D, E, F, Asoc. Viv. El Paraíso Florido ETP I Mzs. A, A Prima, B, B Prima, E, E Prima, E1, F, F Prima, G, H, H Prima, I I Prima, Asoc. Viv. Res. San Francisco Mzs. F, G, Asoc. Viv. Villa Res. Sta. Rosita Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Prop. Los Olivos Mzs. F, L, P, Q, R, S, Asoc. Monte Azul Mzs. D, E, F, G, Urb. Virgen del Rosario Mzs. E, G, H.

La empresa Pluz ejecutará el corte de luz el 26 y 27 de junio en distintos distritos de Lima y Callao como parte de las labores esenciales para garantizar una distribución más segura y eficiente.