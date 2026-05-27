Capturan a cuatro sujetos vinculados en robo frustrado registrado en el Callao: planeaban cometer otro atraco

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional logró capturar a cuatro presuntos delincuentes vinculados a un intento de robo frustrado ocurrido el pasado 15 de mayo en la cuadra uno de la avenida Conde de Lemus, en el Callao. Según las autoridades, al momento de su detención se encontraban coordinando un nuevo atraco.

La intervención se realizó en Villa El Salvador, distrito que, según las autoridades, habría sido utilizado por la banda como centro de operaciones para coordinar sus actividades ilícitas.

De acuerdo con la información policial, el asalto quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a las víctimas responder con disparos para evitar el robo.

En un inicio, los investigadores sospechaban que la organización criminal pretendía sustraer lingotes de oro de una camioneta blanca en la que se trasladaban las víctimas. Sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada debido a que nunca se presentó una denuncia formal sobre el supuesto cargamento.

Seguimiento policial permitió identificar vehículo clave

Agentes de la División de Investigación de Robos iniciaron un seguimiento a los sospechosos y lograron identificar un automóvil Audi color plata que habría sido utilizado durante el atraco frustrado. El vehículo aparece en las imágenes de seguridad junto a la camioneta de las víctimas, lo que permitió reforzar las hipótesis de la investigación.

Según información brindada por las autoridades, los sujetos se desplazaban durante la madrugada en dirección al condominio Villanova, en el Callao, donde presuntamente planeaban ejecutar un nuevo robo. Fue en ese momento cuando efectivos policiales interceptaron la unidad, generándose un enfrentamiento armado.

Estos cuatro sujetos (dos mujeres y dos hombres) no se dejaron capturar tan fácil: durante la persecución, intercambiaron dispararon contra la policía.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Villa el Salvador, la Policía capturó a cuatro sujetos vinculados a un robo frustrado en el Callao. Los intervenidos habrían participado en un intento de asalto registrado recientemente en la provincia constitucional. Según las autoridades, al momento... pic.twitter.com/WYSKN6Hi1h — Exitosa Noticias (@exitosape) May 27, 2026

Persecución y captura en Villa El Salvador

Tras abandonar el vehículo, los sospechosos abordaron un taxi para intentar escapar. Sin embargo, fueron nuevamente intervenidos en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Jorge Chávez, en Villa El Salvador, donde se produjo un segundo intercambio de disparos que terminó con la captura de los cuatro implicados.

El coronel Roger Cano Benítez, encargado del operativo, señaló que los detenidos habrían llegado hasta dicho distrito porque allí tendrían su base de operaciones. Además, indicó que las investigaciones continúan para determinar en qué otros hechos delictivos estarían involucrados.

Finalmente, los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, en la avenida España, donde continuarán las diligencias correspondientes. Las autoridades no descartan que la banda esté relacionada con otros robos de alta complejidad registrados recientemente en Lima y Callao.