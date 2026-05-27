Julio César Uribe elogió a Hernán Barcos ante su posible llegada a Sporting Cristal: "Productivo y gran profesional"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, elogió al experimentado delantero Hernán Barcos, en medio de las especulaciones sobre una posible llegada a tienda rimense. Además, aseguró que sí incorporarán nuevos futbolistas al plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

Uirbe se desvive en elogios para el 'Pirata'

Tras conocerse que Hernán Barcos le dirá adiós al club FC Cajamarca, su nombre viene sonando fuerte en la institución 'celeste' e inclusive recientemente el periodista Franco Lostaunau informó que el experimentado ariete ya tuvo contacto con la directiva del equipo.

Acerca de ello, el 'Diamante' dialogó con la prensa y aclaró que "no es el momento" para confirmar la incorporación del 'Pirata' al plantel cervecero, sin embargo, subrayó que lo que sí está claro que se realizarán nuevos fichajes.

"No se puede confirmar porque no es el momento y nosotros también por todos los periódicos o todos los medios de comunicación nos hemos enterado, no acostumbramos a manejarnos así porque somos respetuosos de los posibles jugadores que se puedan incorporar. Lo que sí está muy claro es que vamos a incorporar tres o cuatro jugadores", afirmó.

Además, al ser consultado sobre que opinión tiene el club sobre el exatacante de Alianza Lima, Uribe destacó la calidad productiva y el profesionalismo del argentino a lo largo de su carrera.

"Uno no tiene que opinar nada de quien ha sabido ser productivo toda su trayectoria. Es una persona exitosa, una carrera regular tanto aquí como en Brasil también. Es un jugador productivo y gran profesional", expresó.

Julio César Uribe, Director Sporting Cristal : "Barcos es un jugador productivo y gran profesional"



Además dijo : "Vamos a incorporar tres o cuatro jugadores". #SportingCristal pic.twitter.com/wmjq3qTWfS — Jordy Flores (@jordyxflores) May 27, 2026

Los próximos fichajes de Sporting Cristal

Posteriormente, se refirió sobre los puestos en los que Sporting Cristal buscará implementar nuevos jugadores. Aseguró que consideran que faltan elementos para sostener la regularidad y resaltó que tienen "buen equipo", pero que de igual forma "hay que mejorar el plantel".

De otro lado, Julio César Uribe sostuvo que respeta y reconoce al hincha del club celeste, luego de que recibiera cánticos en su contra en el Estadio Alberto Gallardo.

"MI respeto y reconocimiento al hincha no tiene por qué cambiar por la forma cómo ellos se conduzcan no es mi responsabilidad yo sigo siendo como me conocen. Mi personalidad es fuerte, pero sé cuándo aplicar esa fuerza", finalizó.

En medio de las especulaciones de una posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal, Julio César Uribe, Director General de Fútbol del club 'celeste', subrayó que no pueden confirmar eso, sin embargo, elogió al experimentado delantero argentino por su calidad productiva y profesionalismo.