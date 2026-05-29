VMT: Capturan a dos presuntos sicarios por ataque contra obreros que trabajaban para Sedapal

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional logró capturar a dos presuntos sicarios involucrados en el atentado armado contra dos trabajadores del Consorcio San Miguel, empresa que brindaba servicios para Sedapal. El ataque ocurrió luego de que las víctimas se negaran a pagar un cupo extorsivo que les venían exigiendo delincuentes. Ambos sujetos fueron intervenidos tras una rápida labor de inteligencia y seguimiento.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El atentado se registró el pasado 19 de mayo en el sector de Quillabamba, en Villa María del Triunfo. Según las investigaciones, los trabajadores realizaban una obra de saneamiento cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una mototaxi. Los delincuentes dispararon a quemarropa y a plena luz del día, dejando gravemente heridos a los obreros que prestaban servicios para Sedapal.

El comandante PNP Parra Nuevo Robert detalló que las capturas se realizaron después de que el hermano de una de las víctimas denunciara nuevas amenazas. Durante la mañana del jueves 28 de mayo, recibió un escrito dejado debajo de la puerta de su vivienda, donde los delincuentes le exigían desistir de la denuncia. Esta situación permitió que la Policía intensificara las investigaciones y ubicara a los implicados.

Las autoridades identificaron primero a Luis Sánchez Jorge, de 28 años, alias "Velacho", quien fue capturado cuando se desplazaba en una motocicleta por el óvalo Chepén. Según informó la Policía, durante su intervención confesó haber participado en el atentado y señaló que fue quien planificó el ataque armado. Además, reveló información sobre el paradero de su presunto cómplice.

El segundo detenido fue identificado como Cristian Raúl Valles de la Vega, de 29 años, alias "Choca", quien habría cumplido el rol de conductor de la mototaxi utilizada durante el atentado.

"En el primer instante de la detención, confiesa que ha estado involucrado en diferentes hechos, junto a un tal 'chocha'. Ellos conformarían la banda criminal denominada 'Los ecos del sur'", indicó el comandante encargado del caso.

🔴🔵 VMT: Caen dos presuntos sicarios vinculados al atentado contra dos obreros de consorcio que prestaba servicios a Sedapal.



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Víctima del atentado lucha por su vida

La Policía también informó que ambos detenidos cuentan con antecedentes por robo agravado entre los años 2025 y 2026. Mientras tanto, Waldimir Carrión, de 29 años y una de las víctimas del ataque, continúa internado en una clínica con pronóstico reservado. Su hermano pidió a las autoridades actuar con firmeza para evitar que los implicados recuperen su libertad.

"Quiero que se haga justicia y que el fiscal le haga su trabajo. La policía ya hizo el suyo, pero ahora le toca el fiscal a hacer su trabajo y no dejara que este tipo de personas estén en la calle (...) hay un tercer implicado, pero todavía no se sabe nada de él, parece que se ha dado la fuga (...) mi hermano, aún se encuentra muy delicado, tiene fragmentos del cráneo incrustados y hemorragia intracerebral. Los médicos se van a reunir y van a coordinar cuándo se le puede hacer la cirugía", indicó.

Finalmente, se informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo, donde continuarán las diligencias correspondientes mientras la Policía busca ubicar al tercer implicado en este violento caso de extorsión.