Sporting Cristal y Cienciano ya conocen a sus rivales para play-offs de la Sudamericana: Un brasileño y un argentino

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana llegó a su fin y con ello se conoció a los clasificados a los octavos de final en cada competición. En el caso de los equipos peruanos como Sporting Cristal y Cienciano, ambos jugarán los play-offs de la Sudamericana por lo que ya conocen a los rivales que enfrentarán en esta dramática instancia.

Cienciano y Sporting Cristal conocen a sus rivales

Por un lado, los celestes culminaron terceros en su grupo de la Libertadores con seis puntos por detrás de Cerro Porteño y Palmeiras. Mientras que los cusqueños quedaron segundos en su grupo de la Sudamericana siendo superados en puntos por Atlético Mineiro.

Ahora, Conmebol ha definido con anterioridad que los emparejamientos de estos 'play-offs' se definen por el puntaje que obtuvieron en cada competencia que disputaron. Es decir, los mejores segundos de la Copa Sudamericana se medirán contra los peores terceros de la Copa Libertadores sucesivamente hasta cerrar todas las llaves.

Bajo ese criterio, Sporting Cristal deberá jugar ante el RB Bragantino de Brasil, mientras que Cienciano no tuvo la suerte de su lado ya que se medirá ante el actual campeón del certamen: Lanús de Argentina. Al cierre de esta nota, se desconoce las fechas y horarios de estos encuentros, pero de acuerdo al calendario los partidos se realizarán entre la penúltima y última semana del mes de julio.

Se definieron los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Además, este viernes 29 de mayo, en la ciudad de Luque en Paraguay, se realizará el sorteo para conocer los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Sudamericana donde se conocerán a los rivales que enfrentarán los ganadores de cada llave de estos play-offs.

Uno de local y otro de visita

Es importante precisar que en estos duelos directos es de vital importancia donde se juega el partido de vuelta. Debido a su ubicación en la tabla de posiciones, lo dirigidos por Horacio Melgarejo tendrán la ventaja de cerrar su llave en condición de local en la altura de Cusco.

Sin embargo, los dirigidos por Zé Ricardo la tendrán un poco más difícil ya que lo harán de visitante, es decir, en la ciudad de Sao Paulo en Brasil.

De esta manera, Sporting Cristal jugará ante el RB Bragantino por los play-offs de la Copa Sudamericana, mientras que Cienciano lo hará ante el actual campeón: Lanús.