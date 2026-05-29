Ventanilla: Capturan a cuatro presuntos extorsionadores vinculados a ataques contra mototaxistas en Pachacútec

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional logró capturar a cuatro presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión en el distrito de Ventanilla. El operativo se realizó durante la madrugada en el sector E2 de Pachacútec, una de las zonas más golpeadas por la violencia y los ataques contra mototaxistas. Los detenidos serían investigados por su presunta participación en diversos hechos delictivos registrados en las últimas semanas.

Capturan a 4 presuntos extorsionadores

El general Marco Conde Cuéllar informó que durante la intervención se allanó la vivienda de uno de los sospechosos, donde las autoridades encontraron armas de fuego, dos cartuchos de dinamita, un vehículo, un chaleco antibalas, una laptop y cuatro equipos celulares. Todo el material quedó en manos de los agentes de investigación para determinar si fue utilizado en actos de extorsión y otros delitos cometidos en la zona.

Asimismo, el jefe policial indicó que los detenidos estarían involucrados en recientes homicidios de mototaxistas ocurridos en Pachacútec. "Son diligencias que se vienen realizando, por cuanto últimamente se vienen cometiendo extorsiones, hechos de sangre común y homicidio de dos mototaxistas y por eso que la Dirección de Investigación Criminal de Ventanilla ha logrado detener a cuatro personas", indicó la autoridad.

La Policía también reveló que dos de los intervenidos, identificados como Oscar Mollogón Céspedes y Jaime Carlos Abad, registran antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Dirincri de Ventanilla, donde continuarán las investigaciones para esclarecer su presunta participación en estos hechos criminales.

🔴🔵 Ventanilla: Caen presuntos extorsionadores en la zona de Pachacútec



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/lkUgB9G8zG — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

Otra captura en Ventanilla

Una nueva balacera se registró en el estacionamiento de un conocido supermercado en Ventanilla donde fueron capturados dos presuntos integrantes de una banda criminal. Según información policial, estos sujetos estarían implicados en el robo frustrado a dos camionetas en el Callao ocurrido el pasado 15 de mayo.

Los hechos ocurrieron sobre la tarde de este miércoles 27 de mayo en el parqueo de Plaza Vea ubicado en la avenida Néstor Gambetta y a unos pocos metros de la comisaría de la zona. Ahí, la Policía Nacional del Perú montó un operativo para la detención de dos sujetos los cuales venían vigilando a través de cámaras de seguridad del lugar.

Los criminales ingresaron a este centro comercial a bordo de un auto negro de marca BMW cuando fueron acorralados por los agentes. Al verse acorralados, no tuvieron reparos en abrir fuego contra los efectivos en un intento desesperado por escapar.

Como era de esperarse, este hecho generó pánico en los trabajadores y en los ciudadanos que se encontraban dentro del centro comercial. Por suerte, la policía logró reducir a estos sujetos poniéndolos bajos custodia. Ambos criminales integrarían una banda que intentó atracar dos camionetas blindadas el pasado 15 de mayo en la cuadra uno de la avenida Conde de Lemus, en el Callao.

De esta manera, la captura de presuntos extorsionadores y delincuentes armados refleja el preocupante nivel de violencia que enfrenta Ventanilla. En medio de balaceras, amenazas y ataques contra mototaxistas, la Policía intensifica operativos para frenar el avance de bandas criminales que siguen sembrando temor entre vecinos, comerciantes y ciudadanos que diariamente viven bajo constante inseguridad.