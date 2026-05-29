Precio del dólar HOY, 29 de mayo: Así cotiza el tipo de cambio este viernes en Perú

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar te permite ahorrar en viajes internacionales, abaratar importaciones o que tus remesas tengan más valor en soles. Por esa razón, en esta nota te contamos el tipo de cambio oficial de la divisa estadounidense para la jornada de hoy, viernes 29 de mayo, en Perú.

Precio del dólar HOY: Conoce su cotización

El dólar (USD) es considerada la divisa de referencia en el mundo por su alta estabilidad y su sostén en instituciones financieras estables. Sin embargo, así como su valor oficial se ve influenciado por factores internacionales, su tipo de cambio en cada país también se ve afectado por factores locales.

En el caso del Perú, el valor de la divisa estadounidense se ha visto afectada en las últimas semanas por las elecciones. Si bien la segunda vuelta electoral se encuentra definida y a solo dos semanas de su desarrollo, la incertidumbre por el futuro político del país persiste entre la gran mayoría de ciudadanos e inversores.

En este escenario, resulta necesario informarse sobre el valor legal del dólar para este viernes 29 de mayo. Por ese motivo, te recomendamos consultar directamente en el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), entidad que publica a diario el tipo de cambio oficial de dicha moneda.

Precio del dólar paralelo este viernes 29 de mayo

Si tu objetivo es evitar afectaciones considerables a tu bolsillo al momento de cambiar dólares a soles, o viceversa, te recomendamos mantenerte informado sobre el precio del 'dólar Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle'.

El dólar 'Ocoña', denominado así por una conocida calle del Centro de Lima en donde abundan los cambistas y casas de cambio, es aquel se transacciona en el mercado paralelo, es decir, en el ámbito informal. Aquí, su precio se rige por la ley de la oferta y la demanda, por lo que depende de la circulación de dólares.

Según el portal web cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del 'dólar paralelo' es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.405 | Venta S/ 3.425

En conclusión, comparado a su valor SUNAT del día anterior (precio de compra S/3.414; precio de venta S/3.421), el dólar registra en su precio una ligera tendencia al alza este viernes 29 de mayo, mientras más se acerca la fecha para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.