Corte de LUZ en Lima y Callao el 29 de mayo: Distritos, zonas y horarios de la suspensión

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a los vecinos de Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el viernes 29 de mayo.

Motivo del corte de luz el 29 de mayo: Sin electricidad

Pluz Energía anunció que tiene programado un nuevo corte del servicio eléctrico en diversos sectores de la capital debido a trabajos preventivos de mantenimiento, mejora técnica y optimización de la infraestructura de las redes eléctricas.

Según precisó en su comunicado, estas acciones a ejecutar el viernes 29 de mayo tienen como objetivo asegurar la continuidad y la calidad del recurso energético a mediano plazo.

Para evitar contratiempos en las jornadas de teletrabajo, clases virtuales y quehaceres del hogar, aconseja a los usuario a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de estar sin electricidad por determinadas horas.

Distritos de Lima y Callao afectado por corte de luz: Cronograma

Los cortes afectarán de manera sectorizada. De acuerdo al cronograma oficial estos son los distritos que se quedarán sin luz el 29 de mayo:

Sin luz en Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en A.H. Oasis de Pachacútec SCT III Mzs. A1, B1, C, C1, D, D1, E, F, H, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N1, Ñ1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U PRIMA 1, U1, W, X, Y, Z, A.H. San Pablo Pachacútec Mz. E, F, H, I, J, Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, Agrup. Pob. Mini Parque Industrial Cerro Cachito Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, A.H. SCT. Cerro Cachito Mzs. O, S, T.

En Breña

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Jr. Alto de La Luna cdras. 6, 7, Jr. Oxapampa cdra. 4, Jr. Huancabamba cdras. 12, 14, 15, Jr. Castrovirreyna cdras. 7, 8, 9, 10, Jr. Napo cdra. 12, Jr. Gral. Luis José Orbegoso cdras. 6, 7, 8, P.J. Nosiglia II Mzs. A, B, C, D, E, Jr. Aguarico cdras. 12, 13, 14, Jr. Restauración cdras. 6, 7, Prolg. Loreto cdras. 16, 17, Jr. Dean Valdivia cdras. 6, 7, Jr. Pucallpa cdra. 1, Jr. Justa García Robledo cdra. 1, parque Socabaya cdras. 8, 9, calle A cdra.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Viv. Villa Mercedes Mzs. A, B, C, E, A.H. Sargento II Fernando Lores Tenazoa Mzs. A2, B5, Asoc. Daniel Alcides Carrión Mzs. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9.

En Independencia

Desde las 11:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en P.J. El Ermitaño Mzs. A1, C1, D1, E1, F1, Av. 16 de Marzo cdras. 1, 2, Av. Los Ficus cdras. 2, 3, calle Los Nardos cdra. 1, Jr. Los Cedros cdra. 1, calle Los Damascos cdra. 1, calle Las Casuarinas cdra. 1, Av. Las Violetas cdra. 1, calle Los Cipreses cdra. 1.

En Comas

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6.00 p.m. en Urb. El Pinar Mzs. B1, C1, D1, J1, K1, Asoc. Viv. PNP Juan Linares Rojas Mzs. B1.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Puerta de Pro Mz. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4, U4, A. Viv. Res. Río Santa Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Las Gardenias de Pro Mzs. B, C, E, F, G, H, I, J, K.

Corte de luz en el Rímac y San Antonio de Chaclla

Zonas afectadas en la capital el 29 de mayo.

Es así como se dio a conocer qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz el 29 de mayo para que los usuarios puedan tomar sus precauciones, según el comunicado de Pluz Energía.