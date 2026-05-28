Transportistas urbanos acusan discriminación tras ser excluidos del subsidio de diésel y advierten paralización

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La oficialización del subsidio de S/ 4 por galón de diésel para transportistas de carga pesada e interprovinciales ha generado un efecto inmediato en el sector urbano.

Los gremios de Lima y Callao quedaron fuera del beneficio, lo que provocó indignación y llevó al presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), Julio Raurau, a anunciar la posibilidad de un paro nacional del transporte urbano si el Gobierno no rectifica.

El reclamo de los urbanos

Raurau fue enfático en señalar que la exclusión constituye un acto de discriminación. Recordó que las empresas interprovinciales y de carga son tan peruanas como las urbanas, y que no existe justificación para otorgar beneficios a unos y marginar a otros.

"No podemos permitir ni aceptar que este gobierno nos esté discriminando de una manera increíble", declaró en entrevista con Exitosa.

Según el dirigente, el sector urbano ha sido históricamente relegado: durante la pandemia, según señala, el gobierno de Vizcarra prometió un subsidio que nunca llegó, y desde 2021 no se han dado soluciones de fondo ni apoyo económico real.

La convocatoria a paro

El presidente de CONET lanzó un llamado a todos los transportistas urbanos del país para organizar una reunión nacional y definir una paralización.

"Yo convoco a todos los transportistas del país. Ya reaccionemos, convoquemos a una reunión nacional y una paralización del transporte urbano", expresó.

Raurau criticó que las políticas del Ejecutivo se diseñen "desde el escritorio" sin criterio social, y advirtió que, sin subsidio, las empresas urbanas se verán obligadas a subir los pasajes a nivel nacional para cubrir los costos operativos, afectando directamente a millones de pasajeros.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el presidente de CONET Perú, Julio Raurau, hizo un llamado a todos los transportistas del país para una paralización nacional del transporte urbano. Acusa que tienen los mismos derechos que los interprovinciales y de... pic.twitter.com/q1sXDTH5gv — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

El Gobierno argumentó que los transportistas urbanos ya cuentan con mecanismos de compensación a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Sin embargo, los gremios consideran que esas medidas son insuficientes y que la crisis del combustible golpea de igual manera a su sector.

Raurau subrayó que la exclusión se debe a que no fueron convocados a las negociaciones, pese a haber mantenido diálogo constante con las autoridades.

"Nos llama mucho la atención porque nosotros hemos estado permanentemente en diálogo con ellos, este tema ya lo habíamos conversado, pero de la noche a la mañana convocan a una paralización y ese es el resultado que tenemos", añadió.

El anuncio de un posible paro nacional del transporte urbano coloca al Gobierno en una situación delicada. Mientras logró desactivar la amenaza de los gremios de carga e interprovinciales con el subsidio, ahora enfrenta la presión de los urbanos que se sienten marginados.

La advertencia de CONET refleja el riesgo de que la crisis del combustible derive en una paralización masiva, con impacto directo en millones de pasajeros de Lima y otras ciudades. La tensión entre gremios y Ejecutivo evidencia que la política de subsidios, lejos de cerrar brechas, ha abierto un nuevo frente de conflicto que podría escalar en los próximos días.