Antauro Humala, aliado de Roberto Sánchez, envía carta notarial a Carlos Álvarez por imitarlo y le exige disculpas públicas

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El aliado de Roberto Sánchez, Antauro Humala, envió una carta notarial al actor cómico Carlos Álvarez, en la que le exige retirar de inmediato las imitaciones de su personaje y publicar una rectificación pública, bajo la advertencia de iniciar una denuncia por el delito de difamación agravada.

El documento, con fecha de el 27 de mayo de 2026, sostiene que las representaciones humorísticas difundidas por Álvarez causan un "grave e irreparable daño moral, ético, profesional, familiar y político". Además, Humala afirma que las caracterizaciones realizadas por el comediante "rebasan los límites de la libertad de expresión y la parodia".

En la carta, el líder etnocacerista señala textualmente: "El motivo de la presente es exigirle el cese inmediato, retiro definitivo y rectificación pública respecto al video de contenido agraviante publicado y difundido a través de su página oficial de Facebook y plataformas digitales conectadas".

Humala acusa "animus difamandi"

Retomando su ya conocida faceta de imitador, el excandidato presidencial, Carlos Álvarez, presentó en las redes sociales de manera hilarante su nueva caracterización: "Antauro Fumala", en la que Álvarez resalta las contradicciones en las que han entrado el etnocacerista y Sánchez.

Uno de los principales argumentos expuestos por Humala es que la imitación no tendría únicamente fines humorísticos, sino una intención de desacreditarlo públicamente.

"Esta protección decae inmediatamente cuando el discurso satírico se aparta de la crítica política o social para convertirse en una herramienta de humillación, atribución de hechos falsos de carácter delictivo y degradación humana", menciona el documento.

Asimismo, cuestiona directamente el uso del personaje "Antauro Fumala", al considerar que la deformación de su apellido busca asociarlo al consumo de drogas y perjudicar su imagen pública.

"La alteración satírica del apellido es, en sí misma, una técnica de amplificación del daño", indica la carta notarial.

Exige disculpas públicas y retiro de videos

Humala también solicita que Carlos Álvarez retire inmediatamente los videos y publicaciones donde aparece la imitación, además de emitir disculpas públicas en sus redes sociales. Según el documento, de no cumplirse el requerimiento, procederá con acciones penales y civiles.

"Caso contrario, de persistir en su conducta ilícita y omisiva, procederé a interponer la Querella Criminal por el delito de difamación agravada", advierte el líder etnocacerista.

La controversia generó rápidas reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios recordaron que Carlos Álvarez lleva décadas imitando a figuras políticas de distintas tendencias. Para muchos internautas, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate entre el derecho al honor y la libertad de expresión artística, especialmente en un país donde la sátira política ha formado parte del humor televisivo durante generaciones