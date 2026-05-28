Ministra de Educación ratifica compromiso del Perú en educación durante conferencia en Barcelona

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

María Esther Cuadros, ministra de Educación, participó en representación del Gobierno peruano, en la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, realizada los días 27 y 28 de mayo en la ciudad de Barcelona, España, donde reafirmó el compromiso del Perú por una educación inclusiva, innovadora y orientada al desarrollo, con una visión de equidad que garantice las mismas oportunidades para todos.

¿Qué es la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación?

La XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación constituye un foro estratégico de diálogo multilateral que impulsa la cooperación educativa entre los países de habla hispana y portuguesa, promoviendo acuerdos y prioridades comunes para transformar los sistemas educativos de la región.

El encuentro reunió a representantes de 21 países iberoamericanos, así como a delegados de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Secretaría General Iberoamericana, con el propósito de fortalecer la cooperación regional y definir estrategias conjuntas para modernizar los sistemas educativos frente a los desafíos globales actuales.

Durante la conferencia se abordaron temas vinculados a la transformación educativa en un contexto marcado por cambios tecnológicos, sociales y ambientales.

Entre los principales ejes destacó el fortalecimiento de la formación profesional con sistemas más flexibles, acreditables y articulados con el sector productivo, a fin de responder a las nuevas demandas laborales y mejorar las oportunidades de los jóvenes.

La ministra de Educación en la XXIX Conferencia Iberoamericana de Educación donde se juntan representantes de más de 21 países.

Posición de la ministra frente a la educación impartida en la actualidad

En ese marco, la ministra Cuadros destacó que la educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países iberoamericanos y remarcó el papel decisivo de los docentes en la formación integral de los estudiantes.

"La labor de nuestros maestros es fundamental para que niñas, niños y adolescentes desarrollen sus capacidades, fortalezcan sus valores y tengan mayores oportunidades para salir adelante. Su compromiso diario permite mejorar los aprendizajes y preparar a las nuevas generaciones para afrontar los desafíos de un mundo global en constante transformación", afirmó.

La titular del sector Educación también resaltó la importancia de acercar a los estudiantes a herramientas tecnológicas e innovadoras, que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y social.

"Hoy la educación debe avanzar de la mano con la tecnología, siempre con equidad e inclusión. Necesitamos estudiantes capaces de utilizar estas herramientas para cumplir sus objetivos, aportar al bienestar de sus familias y contribuir al desarrollo del país", señaló.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Perú de continuar fortaleciendo la construcción de una Estrategia Iberoamericana de Educación orientada a fortalecer la cooperación regional y convertir el diálogo político en acciones concretas que beneficien a estudiantes, docentes y comunidades educativas.