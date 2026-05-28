Ministra de Educación ratifica compromiso del Perú en educación durante conferencia en Barcelona

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/05/2026
María Esther Cuadros, ministra de Educación, participó en representación del Gobierno peruano, en la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, realizada los días 27 y 28 de mayo en la ciudad de Barcelona, España, donde reafirmó el compromiso del Perú por una educación inclusiva, innovadora y orientada al desarrollo, con una visión de equidad que garantice las mismas oportunidades para todos.
¿Qué es la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación?
La XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación constituye un foro estratégico de diálogo multilateral que impulsa la cooperación educativa entre los países de habla hispana y portuguesa, promoviendo acuerdos y prioridades comunes para transformar los sistemas educativos de la región.
El encuentro reunió a representantes de 21 países iberoamericanos, así como a delegados de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Secretaría General Iberoamericana, con el propósito de fortalecer la cooperación regional y definir estrategias conjuntas para modernizar los sistemas educativos frente a los desafíos globales actuales.
Durante la conferencia se abordaron temas vinculados a la transformación educativa en un contexto marcado por cambios tecnológicos, sociales y ambientales.
Entre los principales ejes destacó el fortalecimiento de la formación profesional con sistemas más flexibles, acreditables y articulados con el sector productivo, a fin de responder a las nuevas demandas laborales y mejorar las oportunidades de los jóvenes.
Posición de la ministra frente a la educación impartida en la actualidad
En ese marco, la ministra Cuadros destacó que la educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países iberoamericanos y remarcó el papel decisivo de los docentes en la formación integral de los estudiantes.
"La labor de nuestros maestros es fundamental para que niñas, niños y adolescentes desarrollen sus capacidades, fortalezcan sus valores y tengan mayores oportunidades para salir adelante. Su compromiso diario permite mejorar los aprendizajes y preparar a las nuevas generaciones para afrontar los desafíos de un mundo global en constante transformación", afirmó.
La titular del sector Educación también resaltó la importancia de acercar a los estudiantes a herramientas tecnológicas e innovadoras, que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y social.
"Hoy la educación debe avanzar de la mano con la tecnología, siempre con equidad e inclusión. Necesitamos estudiantes capaces de utilizar estas herramientas para cumplir sus objetivos, aportar al bienestar de sus familias y contribuir al desarrollo del país", señaló.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Perú de continuar fortaleciendo la construcción de una Estrategia Iberoamericana de Educación orientada a fortalecer la cooperación regional y convertir el diálogo político en acciones concretas que beneficien a estudiantes, docentes y comunidades educativas.