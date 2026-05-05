Partidos de hoy, martes 5 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este martes 5 de mayo hay mucho fútbol programado para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de partidos de hoy. En la Champions League, Atlético Madrid y Arsenal definirán al primer finalista del certamen, mientras que Sporting Cristal tendrá un reto más que complicado al recibir a Palmeiras en Lima. Por su parte, Cienciano visita a la Academia Puerto Cabello buscando mantener el liderato de su grupo.

Por la heroica

Nuevamente en Matute, los dirigidos por Zé Ricardo tendrán tal vez el partido más complicado de la temporada al recibir al Verdao. De momento, los celestes se mantienen como únicos punteros de su grupo y sumar ante los brasileños los dejarían con grandes chances de volver a clasificar a octavos de final luego de más de 20 años.

Sporting Cristal busca mantener su buena racha en la Copa Libertadores.

Otro club peruano que tendrá acción a nivel internacional este martes será Cienciano del Cusco. Los muchachos de Horacio Melgarejo viene realizando una gran campaña en la Copa Sudamericana donde marchan líderes del grupo B con siente puntos.

Por ello, un empate o una victoria los deja bien posicionados en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda donde solo pasa uno por grupo. Eso sí, aún falta la vuelta del partido ante Atlético Mineiro que podría definir la suerte de ambos clubes.

Y en Europa, hoy se define al primer finalista de la Champions League cuando Arsenal y Atlético Madrid se vean las caras en la segunda semifinal en el Emirates Stadium. Por ahora, la serie se mantiene igualada gracias a los goles de Julián Álvarez y Viktor Gyökeres.

Arsenal y Atlético Madrid definen al primer finalista de la Champions League.

Eso sí, la presencia del delantero argentino está en dudas ya que salió lesionado en el duelo anterior. Por lo demás, el ataque será el mismo que logró igualar ante los 'Gunners'.

Champions League

Arsenal vs. Atlético Madrid | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Palmeiras | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Rosario Central vs. Libertad | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Barcelona SC vs. Boca Juniors| 7:00 p. m. | Disney+, ESPN, Telefé, Pluto TV

UCV vs. Independiente del Valle | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Always Ready vs. Lanús | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 7

Copa Sudamericana

Puerto Cabello vs. Cienciano | 7:30 p. m. | DSports, DGO

En resumen, revisa la guía y horarios de partidos de hoy martes 5 de mayo donde habrá fútbol en la Copa Libertadores, Champions League y Copa Sudamericana.