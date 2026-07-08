Tolerancia cero contra la corrupción: Presidenta del poder judicial reafirmó compromiso con acciones

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Janet Tello Gilardi reafirmó su compromiso institucional de mantener una posición firme de "tolerancia cero" frente a la problemática que representa la corrupción, por lo que los funcionarios que no cumplan con los mandatos y principios que abarca esta labor deberán dar un paso al costado de la institución judicial y responder por sus actos, afrontando las consecuencias legales.

Fueron tres los documentos presentados

Los tres documentos presentados representan instrumentos estratégicos, son el Manual de Buenas Prácticas en Materia de Lucha contra la Corrupción, el Código Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial, y la Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial en Lenguas Originarias.

"La integridad no está en un documento, está en la manera en que atendemos a un ciudadano, en la independencia en que resolvemos un caso, en la transparencia con la que ejercemos nuestras funciones", indicó Janet Tello Gilardi.

Presidenta del Poder Judicial agregó que cada decisión íntegra fortalece a la institución, cada acto transparente fortalece la democracia y que cada servidor que actúa con honestidad devuelve a la ciudadanía parte de la confianza en sus instituciones.

Sobre el "Manual de Buenas Prácticas en Materia de Lucha contra la Corrupción", destacó que la publicación reúne experiencias exitosas y estándares internacionales para fortalecer la prevención de la corrupción en la administración de justicia.

Uso responsable de la inteligencia artificial

Asimismo, Janet Tello Gilardi recalcó que el "Código Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial" debe cumplirse y difundirse, ya que establece que el desarrollo de la inteligencia artificial debe respetar la dignidad humana, los derechos fundamentales y la independencia judicial, garantizando el control humano en la toma de decisiones.

"La tecnología siempre debe estar al servicio de la justicia y de la persona humana, preservando la independencia judicial, los derechos fundamentales y el control humano sobre las decisiones que todo juez y jueza adopte", manifestó.

Respecto al tercer documento, la "Política de Gestión Antisoborno del Poder Judicial" fue traducida a varias lenguas originarias. Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables, promoviendo una lucha contra la corrupción más inclusiva. Quien destacó la traducción de este instrumento fue el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Percy Barranzuela Bombilla.

Además, realizaron comentarios de manera virtual Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo de España, y el juez superior peruano de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano, sobre el "Manual de Buenas Prácticas en Materia de Lucha contra la Corrupción".