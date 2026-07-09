Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este jueves 9 de julio

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio del dólar hoy. Conoce cuál es la cotización del dólar en Perú, su variación y los valores de referencia para el tipo de cambio. Además, descubre cuál es la tendencia de la moneda estadounidense para la compra y venta en la jornada de este jueves 9 de julio.

Dólar hoy en Perú: ¿A cuánto cotiza este jueves 9 de julio?

Nos encontramos en pleno mes patrio, una época en la que muchos peruanos ya están alistando las maletas y organizando sus ahorros para aprovechar los feriados de julio viajando.

Si estás planeando comprar pasajes o reservar hospedajes en dólares, es fundamental anticiparse para evitar sorpresas desagradables o un impacto negativo en tu bolsillo. Para lograrlo, lo ideal es conocer a tiempo el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano. Pues bien, el valor de esa moneda extranjera pueden tener repercusiones en tus ahorros o inversiones.

Una entidad del Estado que te permite conocer las fluctuaciones del dólar en Perú y su valor de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). A continuación te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este jueves 9 de julio.

JUEVES 9 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 8 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.405 S/ 3.412

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba reflejan una leve variación al alza en comparación al día de ayer, miércoles 8 de julio donde el precio de la compra era de S/3.401 y la venta a S/3.409.

Tipo de cambio dólar paralelo u Ocoña hoy

Recuerda que el valor del dólar en el Perú fluctúa debido a varios factores, como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

Por ello, no solo es ideal conocer el precio de la moneda estadounidense que se refleja en la Sunat, sino también la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo (casas de cambio), que refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario peruano.

Según el cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente en la mañana de este 9 de julio el dólar Ocoña o de 'la calle' cotiza de la siguiente manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.415.

Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer 8 de julio: ¿Tendencia al alza?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 8 de julio: en S/3,4100, (con una apertura de S/3,4105), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4098, con un máximo de S/3,41300 y un mínimo de S/3,4060.

Así que si pensabas viajar o invertir con dólar en Perú, es aconsejable conocer primero cuál es su precio y el tipo de cambio para la compra y venta este jueves 9 de julio para cuidar mejor tu economía.