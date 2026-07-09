Potente llovizna clausura bypass de VMT en la madrugada HOY, jueves 9 de julio: ¿A qué se debe?

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima amaneció con las consecuencias de una potente llovizna que dejó diversas calles empozadas durante la noche del 8 y la madrugada del 9 de julio. Esta situación provocó el cierre de algunas vías como el bypass de VTM y complicó el tránsito en distintos puntos de la capital.

¿En qué zona de VMT se encuentra el bypass clausurado temporalmente?

Para prevenir accidentes o que un vehículo pueda quedar atrapado en esta gran cantidad de agua acumulada como ya ha ocurrido anteriormente, se ha clausurado una vía de gran tránsito en VMT.

Uno de los casos más críticos se registró en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, que fue cerrado debido al agua acumulada, originada por las lloviznas y la falta de un sistema de drenaje. La medida generó una fuerte congestión vehicular y dificultó la circulación en la zona.



El bypass de la avenida Pachacútec, ubicado cerca de la avenida 26 de Noviembre y principal acceso al sector de Nueva Esperanza, permanece afectado por el gran volumen de agua acumulada tras las intensas lluvias. A lo largo del recorrido se observan extensos empozamientos que han obligado al cierre de la vía.

La acumulación de agua persiste debido a que la infraestructura no cuenta con un sistema de drenaje o desfogue que permita evacuar las precipitaciones y restablecer el tránsito con normalidad.

🔴🔵 VMT: Nuevamente, bypass de la av. Pachacútec inundado por las lluvias.



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En ese sentido, las autoridades pertinentes del distrito de Villa María del Triunfo han cerrado el bypass para poder realizar las operaciones de limpieza necesarias. Para hacer posible la clausura temporal de la vía se han instalado dos camionetas de serenazgo en ambos lados que se dirigen a los distritos San Juan de Miraflores y Villa el Salvador respectivamente.

Asimismo, las autoridades que supervisan el proceso de limpieza, expresaron que ya se ha retirado grandes cantidades de agua. Sin embargo, aún se siguen ejecutando labores de filtración para que se pueda regularizar la movilización en esta zona.

Impacto del fenómeno El Niño Costero

Por medio de un informe se anunció que el invierno 2026 presentará temperaturas del aire muy por encima de sus valores normales en la costa por efecto de El Niño Costero.

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Finalmente, la falta de un sistema de drenaje adecuado agravó los efectos de las lluvias, provocando el cierre del bypass en VMT y afecta la movilidad de cientos de conductores y vecinos en la zona que requieren buscar vías alternas.