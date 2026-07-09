SISMO en Perú HOY, jueves 9 de julio: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor registrado?

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se registró en Perú. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía este jueves 9 de julio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo se sintió hoy en Perú: Boletín del IGP

En las últimas horas, las cifras de muertos y heridos va en aumento en el país de Venezuela, que se encuentra en estado de emergencia por los dos terremotos que se registraron el último miércoles 24 de junio.

Debido a esta preocupante situación, las autoridades de nuestro país mantienen constante monitoreo sobre las actividades sísmicas que se puedan registrar en territorio peruano.

Uno de ellos es el IGP, quien mediante el Centro Sismológico Nacional, brinda un boletín detallado sobre los temblores que se puedan darse en el país, que se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'. De acuerdo a su última publicación compartida en su cuenta oficial de X, un sismo se sintió alrededor de las 6:58 a.m. de este jueves 9 de julio.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente precisó que el temblor tuvo una magnitud de 4.5 y se registró a 44 km al noreste de Satipo, en Junín, con una profundidad de 30 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0428

Fecha y Hora Local: 09/07/2026,06:58:10

Magnitud: 4.5

Profundidad: 30 km

Latitud: -11.05

Longitud: -74.29

Intensidad: IV Satipo

Referencia: 44 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/DaZ67dwbqN — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 9, 2026

Temblor de 4.5 en Junín: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), emitió Boletín Informativo Sísmico Nacional N°428 en el que informa que de acuerdo a los parámetros sísmicos, el sismo de 4.5 que sacudió esta mañana Junín, tuvo su epicentro en Río Tambo, en Satipo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el movimiento telúrico. Sin embargo, se recuerda tener lista la mochila de emergencia y mantener siempre la calma ante un sismo de igual o mayor intensidad en el país.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Río Tambo, Satipo - Junín. pic.twitter.com/deI9dhaTdB — COEN - INDECI (@COENPeru) July 9, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos en territorio peruano, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", recomendó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Asimismo, al igual que lo hace Indeci, aconsejó tener siempre lista la mochila de emergencia en casa que debe incluir productos esenciales para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta para abrigar al animalito.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

El INDECI también recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado no solo por la mochila para emergencias, sino con la caja de reserva que lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia, y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.