Productores de arroz advierten nuevo paro a nivel nacional si Ejecutivo no atiende demandas ante crisis de producción

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los productores de arroz advirtieron que podrían iniciar un nuevo paro a nivel nacional si el Ejecutivo no responde a sus demandas frente a la crisis que, aseguran, atraviesa el sector.

Nuevo paro se daría el próximo 23 de julio

En declaraciones a Exitosa, Guillermo Pérez, dirigente de los productores de arroz del Valle de Tumbes, señaló que la fecha tentativa para el inicio de las manifestaciones sería el próximo 23 de julio.

Según explicó el representante, la principal preocupación de los agricultores es el impacto de las importaciones de arroz extranjero, las cuales, afirma, han saturado el mercado nacional y perjudicado la comercialización de la producción peruana.

"Los grandes importadores nos han llenado los mercados. Inclusive, los molinos están stockeados hasta no más poder. Traen ese arroz de procedencia extranjera y lo mezclan con nuestra buena calidad de arroz peruano y lo venden como si fuera producto nacional. Eso es una deslealtad del Estado hacia nosotros", manifestó.

Piden respuesta al Ministerio de Desarrollo Agrario

Pérez indicó que los productores realizarán hoy, 9 de julio un plantón en los exteriores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para exigir una reunión con el titular del sector y demande soluciones inmediatas frente a la crisis.

"Nosotros venimos con el asunto de hacer un plantón hoy en el Ministerio de Agricultura porque tiene que escucharnos sí o sí ese señor. Es el principal personaje que tiene que dar respuesta porque está en su mano", sostuvo.

El dirigente recordó que fueron los productores arroceros quienes impulsaron el último paro agrario y adelantó que las diferentes regiones productoras volverán a reunirse para evaluar nuevas medidas de fuerza si no obtienen respuestas concretas por parte de las autoridades.

Si no hay respuesta, decirle al nuevo gobierno que viene que vamos a ir a una paralización total porque no tenemos otro medio de reclamo para que podamos ser atendidos", afirmó.

Contexto económico para los agricultores

Asimismo, alertó sobre la difícil situación económica que enfrentan cientos de agricultores, quienes arrastran deudas con entidades financieras públicas y privadas debido a las pérdidas que atraviesan.

"No sabemos ni qué hacer. La mayoría de la gente está endeudada hasta no más poder, tanto con la banca privada como con la banca estatal", expresó.

En ese contexto, Pérez reiteró que el 23 de julio es la fecha tentativa para realizar un paro nacional, con el objetivo de exigir que el Ejecutivo atienda la problemática del sector. De no obtener una respuesta, advirtió que los productores de arroz iniciarán una paralización total como medida de protesta.