Corte de AGUA en Lima el 5 de junio: Horarios y distritos afectados, según Sedapal

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua el 5 de junio. El servicio será suspendido temporalmente según Sedapal y, afectará diversos distritos de Lima Metropolitana, por lo que la empresa insta a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya.

Motivo del corte de agua en Lima el 5 de junio

Un corte de agua programado para el 5 de junio afectará a varios sectores de la ciudad, dejando a usuarios sin el servicio de agua potable de manera temporal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que el corte del recurso es necesario para realizar trabajos de mantenimiento, reparación de tuberías y mejoras en la red de distribución.

Con esas acciones, la empresa estatal busca seguir garantizando un servicio de calidad y evitar averías futuras. En el marco de este anuncio del corte de agua en diversos distritos de Lima, exhorta a la ciudadanía que se verá afectada a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso con anticipación para evitar contratiempos en sus actividades diarias en lo que dura la restricción.

Lista de istritos afectados y horarios de suspensión

Se recomienda a los usuarios revisar el mapa virtual interactivo en la página web oficial de la empresa estatal para verificar si su distrito está incluido en la lista de los que se verán afectados con el corte de agua el 5 de junio y a qué hora será restablecido el servicio:

Sin servicio en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. El Amauta zona B, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Los Jardines de Noé, Asoc. El Paraíso del Amauta.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en A.H. Los Jardines 30 de octubre II etapa. También habrá suspensión del servicio en las siguientes zonas de San Juan de Lurigancho:

Corte de agua en SJL el 5 de junio.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Santo Domingo. Cuadrante: A.H. Camino Real, A.H. Los Jardines de Puente Piedra, A.H. El Progreso, Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra, Asoc. de Pobladores de Carmen Alto, C.P. El Carmen Cercado.

Sedapal: Consultas sobre corte de agua en Lima

El restablecimiento del servicio de agua potable se realizará de forma gradual, según precisó Sedapal. En caso no retorne el recurso en el horario indicado en su cronograma oficial, insta a los usuarios de las zonas afectadas a comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para tener detalles del motivo detrás de la demora.

Es así como Sedapal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, dio a conocer una lista con los distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua programado para el viernes 5 de junio de forma temporal. ¡Toma tus precauciones!