Corte de agua en Lima el sábado 11 de octubre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado

Este sábado, 11 de octubre, la interrupción programada del servicio de agua potable continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Conoce aquí qué distrito se verá afectado y en qué horario.

¿En qué distritos será el corte de agua?

A través de su canal oficial de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que estos cortes temporales buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, con el objetivo de garantizar un mejor abastecimiento de agua potable en el mediano y largo plazo.

Sedapal detalló que los trabajos responden a labores de limpieza de reservorios, mantenimiento de redes, empalmes y otras acciones técnicas necesarias para mantener el buen funcionamiento del sistema. En ese marco, aconsejan a los vecinos de Lima Metropolitana tomar sus precauciones y en caso no se restablezca el servicio en el tiempo programado comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Interrupción del servicio en Chaclacayo

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. El Cuadro, Ca 1 Mzs. O-P-H-G, PJ 12-13-14-17-21-20A. Urb. El Cuadro Mzs. K-N, PS 9-10-11-16-17-18, Ca. D-D1, Ca. E. Urb. El Cuadro Mzs. J-P, PS 3-4-5-6-7-8-12-14-15-16.

Limpieza de reservorio. Sector 157.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Santa Rosa, A.H. Santa María, AF Las Vegas 2da etapa de Santa María. Asoc. Las Praderas de Santa María, A.H. Lomas de Santa María, Agru. Los Portales de Santa María, Agru. Nueva Alianza de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, Agru. Las Vegas de Santa María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa. A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I, A.H. 1ro de Agosto, A.H. 1ro de Agosto Ampliac., Agru. Nuevo Milenio, A.H. Prolong. Santa María Parcela II Sect. Ampl., AF San Juan Bautista de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, A.H. Parcela II Santa María, A.H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sect. G3A.

Limpieza y desinfección de reservorio. Sector 420.

Sedapal reiteró su compromiso con el mantenimiento preventivo de la red de agua potable y pidió la comprensión de los usuarios ante las molestias temporales. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre los cortes programados para el sábado 11 de octubre.