Transportistas rechazan que José Jerí sea presidente: "Debió ser un alguien que no tenga cuestionamientos"

El Congreso de la República logró vacar a Dina Boluarte del cargo de presidenta de la República tras obtener 122 votos en el Pleno realizado la noche de este jueves 9 de octubre. Luego de ello, la representación nacional designó al titular de la Mesa Directiva, José Jerí, como flamante jefe de Estado hasta el 28 de julio del 2026.

Ahora, el integrante de Somos Perú se encargará de enderezar las riendas de un país que se encuentra sumido bajo el miedo a causa de la delincuencia. El mandatario deberá enfrentar directamente el crecimiento alarmante del sicariato y la extorsión que a diario cobra vidas en todo el territorio.

Transportistas rechazan a José Jerí como presidente

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, para conocer las sensaciones de uno de los sectores más golpeados por la criminalidad.

De inmediato, el dirigente aseguró que su gremio no está para nada conforme con la elección de José Jerí como presidente de la República ya que cuenta con cuestionamientos bastantes serios como la acusación que pesaba sobre él por presunto abuso sexual.

"El Perú todavía no hay confianza en la decisión tomada en el Congreso para hacerlo presidente a José Jerí. Nosotros como asociación no estamos de acuerdo en que sea presidente. En la nueva Mesa Directivo se debió haber planteado gente nueva que no esté sindicada en problemas como ahora dicen que tenemos un presidente violador", indicó.

De acuerdo a su parecer, el Congreso debió haber censurado esta Mesa Directiva y elegir a un parlamentario que no arrastre ningún tipo de cuestionamiento y generar confianza en la gente.

"Es un mal ejemplo para el país, necesitamos gente que no esté acusada, con denuncias, necesitamos un gobierno con estabilidad política y que atienda la primera necesidad que es la inseguridad que se ha generado con la ley 32108 y otras leyes que han perjudicado el sistema de defensa del Perú", añadieron.

También rechaza a Rospigliosi

Por último, el dirigente dejó en claro que Fernando Rospigliosi tampoco le genera la confianza necesaria como para manejar el Congreso de la República en este complicado momento.

"La gente no está contenta con el Congreso, más aún con un presidente del Parlamento que es de Fuerza Popular. Creo que tiene que cambiar esa Mesa Directiva, tienen que ver la posición del pueblo y dirigentes nacionales que creen que el Congreso debería disolverse. Se fue Dina y se tiene que ir el Congreso con una Comisión Permanente", finalizó.

