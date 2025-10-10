Transportistas evalúan acatar paro el 15 de octubre: "El tema central es la defensa de la vida de los peruanos"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Cansados de la inseguridad ciudadana y criminalidad! En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, indicó que hoy se reunirán para evaluar una posible paralización el próximo 15 de octubre, y afirmó que el motivo de dicha medida es la "defensa de la vida de los peruanos".

¿Eventual paro de transportistas el 15 de octubre?

La noche de ayer, jueves 9 de octubre, fue fecha clave en que la política peruana fue sacudida. Pues bien, el Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte como presidente del Perú y nombró a José Jerí como el nuevo mandatario que liderará a nuestro país hasta julio del 2026. En ese marco, surge una nueva interrogante, qué pasará con las mesas de trabajo realizadas entre el Ejecutivo, Legislativo y los transportistas.

Para brindar mayores detalles sobre ello, Miguel Palomino se presentó en el programa 'Hablemos Claro'. En primer lugar, aseguró que el cambio brusco en el poder del gobierno no tapará lo que viene pasando, como la inseguridad ciudadana, las extorsiones de las que son víctimas los transportistas y por el cual, lamentablemente, se han reportado muertes de conductores de distintas empresas del sector.

Seguidamente, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, señaló que el 15 de octubre se realizará una marcha que busca reunir a estudiantes, trabajadores y transportistas para alzar su voz de reclamo contra las autoridades que no han implementado estrategias efectivas para combatir a las organizaciones criminales; sin embargo, este viernes recién se reunirán los dirigentes de transportes de los conos para llegar a un acuerdo sobre un eventual paro.

"El 15 habrá paralización. Hoy día, en la noche, tenemos reunión con los dirigentes de transporte de los conos y no con los empresarios. Hemos quedado bien claros con Héctor Vargas y posiblemente tengamos la reunión con Ricardo Pareja. Ojalá que acepte Ojeda porque aquí el tema central es la defensa de la vida de los peruanos, que está en juego en estos momentos", exclamó.

Exigen medidas contra la criminalidad y extorsiones

Miguel Palomino también reiteró que la ciudadanía no se encuentra contenta con el Congreso y ahora, especialmente, al saber que un parlamentario que tiene denuncias en su contra haya asumido la Presidencia del Perú. Exige que el Parlamento sea disuelto y que la persona idónea para asumir el mando sea alguien "limpio, neutro y que pueda llevar adecuadamente las reuniones con los transportistas".

A su vez, expresó su deseo de que se puedan establecer medidas urgentes para hacerle frente a los extorsionadores que se han convertido en un mal que sigue creciendo en el país. Pidió que se deroguen leyes como la 3208, pues consideró que "blinda a las bandas criminales" que atentan contra su gremio.

Es así como en declaración para Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, anunció que el gremio tomará una decisión definitiva en la noche de hoy para saber si participarán de un paro convocado para el 15 de octubre.