PJ notifica a Dina Boluarte sobre solicitud de impedimento de salida del país en su contra

Un representante del Poder Judicial llegó al domicilio de la expresidenta Dina Boluarte, a fin de entregarle documentos y notificarle sobre la audiencia que evaluará el impedimento de salida del país en su contra, solicitado por la Fiscalía.

Notificación de solicitud de impedimento de salida del país

La tarde de este viernes 10 de octubre, hasta la cuadra 2 de la calle Los Halcones, en el distrito limeño de Surco, llegó un representante del Poder Judicial para entregar un documento en la vivienda de la exmandataria Dina Boluarte Zegarra.

El mencionado certificado se trata de la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses que recae en contra de la reciente vacada por el Congreso de la República, por el caso 'Los dinámicos del centro'.

Cabe resaltar que, esta audiencia está programada para llevarse a cabo el próximo miércoles 15 de octubre desde las 9 de la mañana. Razón por la cual el representante del organismo autónomo se apersonó hasta la puerta principal de la casa de la exjefa de Estado.

No obstante, el trabajador tocó hasta en tres oportunidades y no fue atendido por lo que tuvo que retirarse a bordo de su camioneta. Tras ello decidió retornar una vez más con el objetivo de dejar el documento a Dina Boluarte.

Aviso de notificación del Poder Judicial

Representante del PJ deja aviso

Al no encontrar ninguna persona que reciba el escrito, el representante del Poder Judicial pegó la solicitud en la puerta de la vivienda de Dina Boluarte. Posteriormente, tomó una fotografía y pasó a retirarse.

Vale recordar que, la exmandataria de la República afronta actualmente dos pedidos de impedimento de salida, el primero de ellos es el que posee 36 meses, mientras que el segundo de estos es por un periodo de 18 meses.

Este fue presentado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en un contexto en el que Boluarte Zegarra es investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado, se trata del caso 'Cirugías de la presidenta'.

