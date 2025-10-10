Precio del dólar Perú y tipo de cambio HOY 10 de octubre tras vacancia de Dina Boluarte como presidenta

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar? Tras la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú, se genera incertidumbre sobre cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en nuestro país. En ese marco, te revelamos cuál es el tipo de cambio para este viernes, 10 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

El jueves 9 de octubre fue una fecha clave para todo el Perú. El Congreso de la República con 123 votos, acordó destituir a la ahora exmandataria Dina Boluarte, quien afrontó severos cuestionamientos por su gestión en la lucha contra la criminalidad e inseguridad ciudadana, especialmente tras el reciente atentado perpetrado contra la agrupación Agua Marina, que dejó heridos a cuatro de sus integrantes.

En un contexto de alta tensión política tras su destitución, los mercados también monitorean con atención el comportamiento cambiario del dólar. Una de las entidades que te permite estar informado sobre las fluctuaciones de esa divisa que impacta directamente en el comercio, la inflación, la inversión, la deuda externa, el turismo y el poder adquisitivo de la población, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

VIERNES, 10 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.430 S/ 3.443

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, a la baja, en comparación al día de ayer, 9 de octubre, donde la compra era de S/ 3.446 y la venta de 3.452. Este comportamiento refleja una marcada depreciación del dólar frente al sol en un contexto global de ajustes monetarios y presiones sobre las economías emergentes.

Mientras tanto, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.430 y se vende a S/ 3.460, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El precio del dólar en el país cerró el jueves 9 de octubre en 3,4265, (con una apertura de 3,4430), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). También se dio a conocer que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4320, con un máximo de 3,4390 y un mínimo de 3,4220.

Recuerda que saber a cuánto cerró el dólar permite tomar mejores decisiones económicas, anticipar cambios en precios y entender la situación financiera del país. Es un dato diario clave tanto para empresas como para toda la ciudadanía.

Cotización y tipo de cambio interbancario, según BCRP.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

También debes saber que el precio del dólar varía constantemente por múltiples factores económicos, políticos y financieros, tanto locales como internacionales. Es un reflejo directo de la confianza en la moneda nacional (el sol) frente al dólar. Además de ello, su fluctuación puede deberse a:

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno, como el ocurrido ayer, con la vacancia de Dina Boluarte.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

Es así como se establece una incertidumbre tras el inminente fin del gobierno de Dina Boluarte y se reabre el debate sobre la solidez del sol peruano. Es por ello, que revelamos cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio para este viernes, 10 de octubre.