Conmebol analiza quitar sede de la final de la Copa Libertadores a Lima tras crisis política en Perú

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza quitar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 a Lima, a consecuencia de la crisis política suscitada en el Perú. Por dicha razón la casa de Universitario de Deportes, el estadio Monumental, ya no sería el escenario del compromiso de una de los torneos más importantes del continente.

Lima en evaluación como sede la final de la Libertadores

Nuestro país atraviesa un momento de incertidumbre y caos en materia política, ello se agudizó con la reciente destitución de Dina Boluarte de su cargo de presidenta del Perú, la madrugada de este viernes 10 de octubre, y la posterior asunción de José Jerí como presidente de la República.

Al respecto, Conmebol está muy pendiente a lo que viene atravesando el territorio nacional, por lo que tomaría una drástica medida sobre la sede de la gran final de la Copa Libertadores. Noticia que ha generado tensión en Universitario de Deportes.

De acuerdo a información vertida por el periodista de L1Max, Gustavo Peralta, el ente máximo del fútbol sudamericano estaría manejando la posibilidad de quitarle a Lima la sede debido a los recientes acontecimientos políticos y sociales.

"A raíz de los últimos sucesos políticos y las convocatorias a marchas de diversos sectores en Lima, la Conmebol ha mostrado su preocupación sobre el impacto que podría generar esto de cara a la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Lamentablemente, la convulsión social nos quitaría una gran oportunidad como país", se lee en la publicación de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

🚨¡ATENCIÓN!

A raíz de los últimos sucesos políticos y las convocatorias a marchas de diversos sectores en Lima, la Conmebol ha mostrado su preocupación sobre el impacto que podría generar esto de cara a la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

Lamentablemente,... — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 10, 2025

No sería la primera vez que se cambie de sede

Cabe precisar que, de concretarse que Lima ya no sea la sede de la final de la Libertadores, no sería la primera vez que la Conmebol decida cambiar de escenario. En el 2019 la final de este importante torneo iba a realizarse en el estadio Nacional de Santiago, en Chile, no obstante, la revuelta social que afronta el país vecino provocó que ya no se dispute ahí.

Por el contrario, se optó porque el estadio Monumental fuese la sede neutral del cotejo definitorio en el que Flamengo derrotó 2-1 a River Plate.

Como vemos, la reciente vacancia presidencial a Dina Boluarte sumado al incremento de los actos de criminalidad y extorsión, han puesto en vilo la posibilidad de que el estadio Monumental vuelva a ser el escenario de la final de la Copa Libertadores 2025, tal y como sucedió en la edición del 2019.