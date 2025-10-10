Delegación peruana participará en Congreso Mundial de Minería en Australia

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la minería es una de las actividades económicas de mayor importancia para el Perú. A lo largo del territorio, se ubican diferentes yacimientos mineros los cuales no solo dejan una importante suma de dinero a las arcas del Estado a través del canon, sino también que generan puestos de trabajo beneficiando a cientos de peruanos.

Por ello, una importante delegación nacional será parte de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, IMARC 2025, el evento minero más importante de Asia-Pacífico, que se realizará del 19 al 23 de octubre en Sídney, Australia. Esta se denominará "Perú Time" y tendrá una importante participación dentro de esta convención.

Este espacio, diseñado para destacar el potencial minero del Perú, incluirá cuatro horas de presentaciones técnicas, distribuidas en dos jornadas en el Teatro Global de Oportunidades, en las que se exhibirá lo mejor de nuestra cartera de inversión, valuada en más de 64 000 millones de dólares, así como mapas geológicos, catálogos de proyectos y oportunidades de cooperación tecnológica.

El presidente de la Cámara de Comercio Australia-Perú (APCCI), Carlos Castro Silvestre, anunció que el Stand Perú ocupará un importante espacio del International Convention Centre de Sídney, desde donde se brindará información estratégica a inversionistas internacionales y será un punto de encuentro entre los miembros de la delegación oficial peruana y los participantes a dicho evento.

Como símbolo de identidad, los miembros de la delegación portarán la tradicional chalina roja con la marca Perú, reforzando el mensaje de un país unido, profesional y confiable en materia de minería. Además, el stand contará con el apoyo de voluntarios peruanos residentes en Australia, en su mayoría jóvenes profesionales que contribuyen a proyectar una imagen moderna y multicultural del país.

"El Perú llegará a IMARC con una de las delegaciones más sólidas, lo que nos permitirá mostrar proyectos de alto impacto bajo estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de clase mundial", afirmó Silvestre.

Exigen mayor presupuesto para fortalecer remediación ambiental en zonas mineras

Días atrás, la entidad Activos Mineros S.A.C (AMSAC), que se encarga de realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud y seguridad humana, hizo un llamado al Ejecutivo y Legislativo para una mayor asignación presupuestal dentro del Presupuesto General de la República el cual aún no fue aprobado por el Congreso.

Según estimo Ysmael Ormeño, gerente de operaciones de AMSAC, la falta de financiamiento afectará drásticamente los avances que han realizado en diversas partes del Perú.

