¡Por más de 10 horas! Anuncian corte de agua para este viernes 10 de octubre: Aquí los distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a través de su canal de difusión de WhatsApp que este viernes, 10 de octubre, ejecutará corte de agua en distritos de Lima Metropolitana, afectando temporalmente el abastecimiento del recurso en ciertas zonas. Conoce aquí todos los detalles.

¿En qué distritos será el corte de agua?

La empresa estatal recomienda que a las personas que reserven agua con anticipación para contar con el abastecimiento suficiente mientras dure la interrupción del servicio. Según detallaron, el corte será temporal y se deberá por trabajos de mantenimiento y limpieza de sus reservorios para garantizar que el recurso hídrico llegue a los hogares de la capital de forma saludable y sin contratiempos.

La entidad reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para evitar emergencias futuras. Asimismo, detallaron que en caso el servicio no se restablezca en el horario establecido, puedan comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Interrupción del servicio en La Molina

Horario de corte: Desde las 8:00 a . m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Viv. VENTRACOM Super Manzana U4, Asoc. Viv. VENTRACOM Super Manzana U3, Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Colinas. Afecta al CR-247, CR-248 y CR-249.

También habrá corte de agua desde el mediodía hasta las 11:50 p.m. en Cercado, Urb. Club Campestre La Laguna. Cuadrante: Urb. Las Lagunas de La Molina, Av. La Laguna, Calle La Quebrada, Jr. Los Álamos, Jr. El Refugio, Calle El Pinar.

En Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: P.J. José Carlos Mariátegui Sector Vallecito Alto, A.H. Villa Sol Sector Vallecito Bajo, Sector Vallecito Alto, A.H. 30 de Agosto. A.H. José Carlos Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ero de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu.

Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza y desinfección de reservorio.

Limpieza y desinfección de reservorio. Sector 309.

Corte de agua en SJL

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza y desinfección de reservorio.

Limpieza y desinfección de reservorio. Sector 420

Áreas afectadas: Mz. Z lote 04 A.H. 27 de Marzo, A.H. Ampliación 27 de Marzo, A.H. Primavera, A.H. Santa María Ampl. Sect. Parcela 3, A.H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros, A.H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús, Agru. Corazón de Jesús Ampl., A.H. Siglo XXI Sector Primavera, A.H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa.

En Chorrillos

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Costa Sur. Cuadrante: Jr. Pedro Solari, Av. Chorrillos, Calle Enrique Nerini, Malecón Costa Sur.

Desde las 12 m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 75.

En Carabayllo, Miraflores y SMP

Respecto a Carabayllo la interrupción del servicio se dará desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en el sector 375: Cercado, Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 4ta y 5ta etapa, Asoc. Prop. La Estancia de San Lorenzo.

Mientras que en Miraflores el corte se dará por empalme de tubería desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Cruz, Urb. Santa Mónica. Cuadrante: Av. Malecón de La Marina, Av. del Ejército, Av. Coronel Portillo, Av. General Córdova, Calle 8 de Octubre, Av. Federico Villarreal.

SMP será el corte en Asoc. Prop. Residencial Chuquitanta. Área comprendida: Entre la Av. Néstor Gambeta, Av. Carlos Izaguirre, Av. Canta Callao, Av. San Diego de Alcalá y Río Chillón desde el mediodía hasta las 6:00 p.m. del viernes.

El corte de agua programado por Sedapal para este viernes, 10 de octubre, busca mejorar el servicio y la infraestructura, pero afectará temporalmente a varios distritos de Lima Metropolitana.