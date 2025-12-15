Gripe A H3N2 llegó a Perú: "Lo más probable es que este virus esté circulando"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa, representantes del Ministerio de Salud indicaron que, tras los dos casos de gripe A H3N2 confirmados en Perú, el virus ya estaría circulando en nuestro país. Por tal motivo, recomendó a la población que se adopten medidas preventivas.

Influenza está circulando en el país

Durante la conferencia de prensa brindada por el Ministerio de Salud, el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, indicó que este tipo de virus H2N3 ha estado circulando en el Perú desde la década de los 70. Sin embargo, confirmó que la última variante K ya se encuentra en el país.

"La variante K es una variante nueva que ha sido detectada en el mundo en el mes de agosto y al parecer en el país ya está circulando", aseguró.

Los dos primeros casos detectados por el personal sanitario se trata de un bebé de 1 año y una niña de 8 años. Se precisó que tales pacientes no han sido derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni han llegado a necesitar ventilación mecánica.

El viceministro indicó que "el sistema de vigilancia ha funcionado; se han realizado los análisis correspondientes", respecto al papel que está realizando el Ministerio de Salud para contrarrestar la circulación de la variante K de virus H2N3.

Pacientes se encuentran de alta

Según precisó Rojas Mezarina ambos pacientes han sido dados de alta. Sin embargo, como medida sanitaria tomada por el Minsa esta detección "nos alerta que esta variante del virus ya se encuentra en el país".

Ante ello, el viceministro indica que la población tiene que tomar medidas preventivas como:

evitar aglomeraciones

si se presentan los síntomas de un fuerte resfriado tratar de usar una mascarilla

si se presenta fiebre alta, acudir al establecimiento de salud más cercano

Por el momento, el Minsa se encuentra investigando el modo de transmisión por el que ambos pacientes fueron detectados con la 'supergripe' H3N2. Sin embargo, aún la máxima institución de salud del país ha descartado restricciones a un nivel macro.

"Hasta el momento no tenemos ninguna restricción de ningún tipo. Hay que poner la situación en perspectiva, no se trata de una variante más mortal, es una variante un poco más agresiva y es una variante nueva", indicó.

El Minsa confirmó la llegada de la variante K de la influenza A (H3N2) en el Perú. Los dos primeros pacientes son dos menores de edad de 1 y 8 años, que tras su detección recibieron atención médica y se encuentran de alta. Por el momento, no se han anunciado restricciones sanitarias.