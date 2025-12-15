MINSA confirma dos casos de influenza H3N2 en Perú: pacientes son menores de edad

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 15 de diciembre el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado el registro de los dos primeros casos de influenza estacional A H3N2 en el Perú, específicamente en dos menores de edad.

Ambos pacientes (de 1 y 9 años de edad) ya fueron atendidos en centros médicos de la ciudad y actualmente se encuentran respondiendo bien al tratamiento brindado.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, quien subrayó que la noticia no debe generar alarma en la población.

"Esto significa que nuestro sistema de vigilancia ha funcionado; se han realizado los análisis correspondientes", indicó, destacando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a nuevas variantes de la gripe.

Cambio de temporada y vigilancia activa

Rojas precisó que los casos se habrían producido por el propio cambio de temporada, un fenómeno que suele incrementar la circulación de virus respiratorios.

En ese sentido, aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias y que el monitoreo epidemiológico continúa activo en diferentes regiones del país. El Minsa mantiene un sistema de alerta temprana que permite identificar y confirmar la presencia de nuevas cepas de influenza en el territorio nacional.

Autoridades informaron que no habrá restricciones por el momento

La vacuna y su protección

Ante las consultas sobre la eficacia de la vacuna contra la influenza disponible en el país , el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco Escate, explicó que esta inmunización sí protege contra las complicaciones que puede generar el nuevo subclado K del H3N2 .

Recordó que cada año se desarrolla un subtipo distinto de influenza, por lo que la vacunación anual es indispensable para reducir riesgos y enfrentar las nuevas variables de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención mediante vacunación, el lavado frecuente de manos y el uso responsable de mascarillas en espacios cerrados siguen siendo medidas clave para contener la propagación.

Diferencias con el Covid-19

El viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, remarcó la importancia de diferenciar esta influenza de la pandemia de Covid-19 vivida en años anteriores, buscando transmitir calma a la población y evitar confusiones que puedan generar alarma innecesaria.

"Es importante recalcar que esta influenza A H3N2 no es Covid. No es el virus del SarsCov2 porque es un virus que se conoce, no tiene la letalidad que tenía el Covid anteriormente", explicó.

Asimismo, Rojas recordó que la vacuna contra la influenza cambia cada año para adaptarse a los nuevos subtipos que circulan.

"Si una persona ya se vacunó este año, no tiene por qué hacerlo nuevamente. Tenemos vacunas para los que aún no se han vacunado y que son vulnerables", detalló.

Con monitoreo activo, campañas de inmunización y mensajes de calma, el Minsa busca contener la propagación y evitar que la alerta se convierta en alarma, recordando que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger la salud pública.