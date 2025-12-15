RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
En estación Naranjal

Orientador de la ATU fue agredido por pasajero: Sujeto fue detenido en flagrancia

La ATU rechazó los actos de agresión que habrían cometido en la estación Naranjal del Metropolitano e informó que se presentará una denuncia en contra de un pasajero que habría agredido a un orientador.

Agresión en estación Naranjal del Metropolitano
Agresión en estación Naranjal del Metropolitano (ATU)

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/12/2025

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) rechazó una presunta agresión en contra de un orientador y usuarios del servicio del transporte público tras un hecho ocurrido en la estación Naranjal del Metropolitano.

Posteriormente, el presunto agresor fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a una dependencia policial tras la agresión registrada.

ATU rechaza agresión contra orientador

Alrededor de las 2 de la tarde del lunes 15 de diciembre, el organismo de transporte emitió un comunicado donde expresa su rechazó a cualquier tipo de agresión.

Ello, luego de que se reportara un altercado donde un orientador de la ATU fue agredido mientras realizaba sus labores en la estación Naranjal del Metropolitano. 

Tras el hecho, el organismo precisó que se activaron los protocolos de atención ante la agresión presentada. Como parte de las medidas de seguridad, se brindaron primeros auxilios al agraviado quien fue atacado con un objeto punzocortante a la altura de la nariz en donde presentó un corte y sangrado.

Sujeto fue detenido en flagrancia

Producto del ataque, el orientador herido fue trasladado a la Clínica Cayetano Heredia en el distrito de San Martín de Porres donde se procedió a atender el corte en la nariz y se activó su seguro de salud. 

Por otro lado, en la estación Naranjal, agentes de la PNP acudieron hacia el terminal de buses para registrar el hecho y realizar las posteriores diligencias policiales.

Entre ellas, se detuvo en flagrancia al agresor del orientador. Se indicó que el altercado ocurrió cuando el trabajador ordenaba la cola de pasajeros previo al abordaje de las vagonetas cuando fue atacado por uno de los pasajeros.

El hombre fue trasladado hacia la División de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia en donde se iniciarán las investigaciones de ley por la agresión. La ATU informó que presentará una denuncia en contra del presunto agresor por los hecho ocurridos al interior de la estación.

El organismo de transporte reafirmó que el orientador agredido se encuentra estable y siendo atendido en la clínica a la cual fue trasladado. Por su parte, el agresor permanecería en la división policial.

Tras un acto de agresión registrado en la estación Naranjal del Metropolitano, el presunto agresor fue detenido en flagrancia, según indicó la ATU, mientras que el orientador que fue agredido en la nariz se encuentra recibiendo atención médica en una clínica cerca a la estación de metros.

