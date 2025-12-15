Municipalidad de San Isidro advierte posibles afectaciones por viaducto en avenida Javier Prado

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para descongestionar la avenida Javier Prado en horas puntas, la Municipalidad de Lima presentó el proyecto de un viaducto que atravesaría varias cuadras de esta vía en el distrito de San Isidro. Sin embargo, esta comunica ha advertido de posibles afectaciones que la estructura traería a su entorno urbano y ambiental.

Pide participación ciudadana

A través de una nota de prensa, el municipio sanisidrino indica que ha remitido una serie de observaciones al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), como parte de su compromiso con sus vecinos y un desarrollo urbano sostenible. Esto por los proyectos para la avenidas Javier Prado y Faustino Sánchez Carrión (ex Pershing).

"Si bien reconocemos que se trata de una vía de competencia metropolitana, es fundamental que la planificación incluya el diálogo y una participación ciudadana temprana y transparente en línea con la normativa vigente", indica el segundo párrafo de la comunicación.

La comuna asegura que sus equipos técnicos han detectado posibles afectaciones al entorno urbano y ambiental, enfatizando que zonas históricas como el bosque El Olivar y la huaca Huallamarca sufrirían el impacto. Por tal motivo, pide que sus acotes sean estudiados y que se permita la participación de sus autoridades y vecinos.

"Hemos propiciado reuniones entre las partes desde hace varios meses. Ello permitirá ajustar o redefinir los proyectos para que contribuyan positivamente al desarrollo sostenible de la ciudad y al cuidado de nuestros espacios públicos", señala otra parte de la nota.

Oposición a la construcción del viaducto

Varios vecinos que viven en las inmediaciones de donde se construiría esta vía rápida han mostrado su molestia en los últimos días. Las razones que argumentan a su favor es que carece de certificación ambiental, no ha contado con participación ciudadana, es incompatible con la ATU y la entidad ejecutora carece de competencia.

Uno de los tres viaductos atravesaría por Javier Prado con Las Begonias y se llegaría hasta la avenida Arenales. Según los residentes, la estructura tendrá una longitud de 1.8 kilómetros e implicará la eliminación de más de 4 mil metros cuadrados de áreas verdes, afectando la calidad de vida de los que habitan y transitan por esa zona.

