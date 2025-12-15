SMP: Patrulla con detenidos choca contra bus del Metropolitano cerca a la estación Parque del Trabajo

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se registró un choque en cadena entre un bus del Metropolitano y un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) que trasladaba a detenidos en su interior. El hecho ocurrió a la altura de la Estación Parque del Trabajo con sentido de norte a sur durante la mañana del lunes 15 de diciembre.

Choque entre patrulla y bus del Metropolitano

En el distrito de San Martín de Porres, un accidente de tránsito protagonizado por un bus del Metropolitano y un patrullero de la PNP causaron la alarma a los vecinos del distrito.

El hecho ocurrió entre el cruce de las avenidas Miguel Grau con Caquetá, una importante vía de transporte del distrito. El accidente causó gran congestión vehicular y contó con personas heridas a la altura de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano.

Según la información preliminar, en el patrullero de la División de Emergencias de la PNP se desplazaban con tres detenidos y personal policial abordo del vehículo. La investigación policial aún deberá determinar cómo ocurrió el accidente vehicular.

Inicialmente, el choque en cadena habría ocurrido entre la patrulla y una camioneta. Tras el impacto el patrullero chocó contra el bus del Metropolitano, el cual también contaba con pasajeros.

Uno de los detenidos resultó herido

Como consecuencia del múltiple choque, uno de los detenidos que viajaba en la tolva del patrullero resultó herido. El sujeto fue identificado como Jhordan Aguilar Pedraña, de nacionalidad venezolana.

El hombre herido recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Cayetano Heredia. Al centro médico también fueron trasladados dos efectivos policiales pertenecientes a la Depincri Comas, los cuales permanecen en observación.

Tras el impacto y la llegada de auxilio para las personas heridas, el tráfico vehicular se vio intensificado en la zona hasta la llegada de las autoridades. No se presentó ningún deceso tras el impacto.

Por su parte, las unidades de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) tuvieron que retrasar su recorrido en el sentido de norte a sur. Con la llegada de las autoridades, se dispuso el levantamiento de los vehículos a otro lado de la vía para recuperar el tránsito de carros en la ciudad.

Autoridades de la PNP evalúan las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde ocurrió el accidente para determinar los hechos ocurridos.

El choque entre una patrulla con tres detenidos en su interior y un bus del Metropolitano terminó en agravio de uno de los intervenidos y dos efectivos policiales, los que terminaron heridos por el accidente en San Martín de Porres. Todos se encuentran estables tras el incidente.