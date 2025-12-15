Comisión Permanente del Congreso debatirá este miércoles denuncias constitucionales de Delia Espinoza

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso de la República ha fijado para el miércoles 17 de diciembre la sesión que debatirá las denuncias constitucionales de la fiscal suspendida Delia Espinoza. La reunión comenzará a las 9.00 de la mañana y programada por el primer vicepresidente encargado, Fernando Rospigliosi.

Atenderá dos denuncia contra fiscal suspendida

El debate se centrará, en primer término, en los informes finales de las acusaciones constitucionales 563 y 618, acumuladas y presentadas por los parlamentarios Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) y José Cueto Aservi (Renovación Popular). Todas son contra Espinoza Valenzuela, por su etapa como fiscal de la Nación.

"Por presuntas infracciones a diversos artículos de la Constitución Política del Perú y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en el Código Penal", manifiesta el comunicado de la CP del Congreso de la República.

No será el único tema que la mesa de trabajo verá en su sesión del miércoles, debido a que evaluará un paquete de proyectos de ley orientados a fortalecer la atención de enfermedades de alto costo. Se discutirán las iniciativas legislativas 1378, 3407, 6334, 6430, 7053 y 8431, que proponen crear una sociedad gestora en el sistema sanitario.

Otros proyectos que se debatirán

Con el objetivo de reforzar las competencias y elevar la calidad de la inversión pública a nivel nacional de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), estará en agenda el dictamen del Proyecto de Ley 10384. Este propone modificar la Ley 31841, aprobado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera en octubre pasado.

Otra iniciativa a ser discutida es la 3377, que pretende establecer un régimen especial para la presentación de petitorios y el otorgamiento de concesiones mineras. Esto se realizará en zonas de pequeña minería y artesanal del departamento de Madre de Dios, comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100.

Por último, el grupo parlamentario someterá a debate el dictamen conjunto de los proyectos de ley 1461, 5445, 9263, 9536, 9666, 11044, 11581 y 11792, que modificaría la Ley 30512, de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. La finalidad sería optimizar los procesos de licenciamiento y titulación.

Las denuncias constitucionales contra DElia Espinoza, así como otros dictámenes de ley, serán evaluadas este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso. Fernando Rospigliosi convocó a todos sus miembros para que sesiones a partir de las 9.00 de la mañana.