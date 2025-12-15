Minsa DESCARTA restricciones por fin de año tras casos confirmados de gripe A H3N2 en Perú

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a la prensa, representantes del Ministerio de Salud descartaron que se apliquen restricciones por fin de año tras la confirmación de dos casos de gripe A H3N2 en nuestro país. "La situación no lo amerita", precisó uno de ellos.

Se descartan restricciones

Este lunes 15 de diciembre el Minsa confirmó los dos primeros casos de la denominada 'supergripe' en el Perú, específcamente en dos menores de edad, así lo informó el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina.

En primera instancia, se consultóa a los representantes de la cartera de Salud qué es lo que se realizará con las personas que forman parte de la poblacióin vulnerable que aún no se ha vacunado contra la influenza teniendo en cuenta que esta se renueva anualmente.

"No solamente vamos a vacunar en lo que queda de diciembre sino también vamos a vacunar todo enero sobre todo con las personas vulnerables que no han podido vacunarse en este periodo", señaló.

Como vemos, tras la confirmación de dos casos de la influenza A H3N2 en menores de edad en el Perú, representantes del Ministerio de Salud descartaron que se apliquen medidas de restricción debido a que consideran que la situación no lo amerita.