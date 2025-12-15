SJM: Un sujeto cae estrepitosamente en plena vía tras realizar piruetas con su moto

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los actos de imprudencia se encuentran a culaquier hora del día en el territorio nacional. Esta vez en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, un hombre que realizaba piruetas peligrosas en plena vía terminó cayendo estrepitosamente poniendo en riesgo su vida.

Sujeto realiza temerarias piruetas en moto

Una persona logró grabar el preciso momento en el que un hombre a bordo de una motocicleta y realiza piruetas durante su desplazamiento en plena Panamericana Sur.

El hecho se suscitó la tarde del último domingo 14 de diciembre frente a un patrullero de la Policía Nacional del Perú, lejos de realizar un alto al percatarse de los efectivos, el motociclista continuó ejecutando la temeraria acción.

La peligrosa escena se resgistró a la altura del centro comercial Open Plaza de Atocongo, en el que testigos observaban cómo el hombre realizaba movimientos totalmente imprudentes que también pudo causar un atropello, un choque lo que desencadenaría consecuencias fatales.

Lo que más causa asombro e indignación es que el sujeto, aceleraba cada vez que ejecutaba dicha maniobra popularmente conocida como 'caballito' con su vehículo menor no medía lo grave que era ello para su vida.

Escenal final: Una estrepitosa caída

El audiovisual en el que se observa a este conductor en mención se viralizó rápidamente en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Y reveló que al final del recorrrido del hombre no terminó por controlar la moto lineal por lo que terminó cayendo escandalosamente sobre la vía en la que varios automóviles se encontraban circulando.

Inclusive acabó al costado de una unidad que se encontraba desplazando a la misma velocidad, evitando tan solo por pocos segundas que se desatara una tragedia que bien pudo culminar con graves consecuencias en el motociclista.

Como se ve este hecho vuelve a poner en alerta respecto a la irresponsabilidad al volante y la necesidad de tener un respeto por las reglas de tránsito, específicamente en vías de alto tránsito como la Panamericana Sur. Por lo que las autoridades siempre recalcan que se maneje con prudencia y recuerdan que este tió de acciones también conllevan sanciones.

Cabe señalar que, un dato relevante es que hasta el momento no se ha logrado identificar a este ciudadano pese a que de acuerdo a las imágenes del clip se le observa con el casco destapado.

En un acto de total imprudencia, en el distrito de San Juan de Miraflores, un hombre a bordo de una motocicleta cayó en plena Panamericana del Sur tras realizar peligrosas piruetas.