Martín Vizcarra reaparece exigiendo que se atienda su apelación y cuestiona exclusión del padrón: "¿Qué más buscan?"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Martín Vizcarra reapareció de forma inesperada este lunes 15 de diciembre en redes sociales con un mensaje directo al sistema judicial.

A través de su cuenta oficial de X, denunció que su recurso de apelación contra la sentencia por presunto cohecho pasivo aún no ha sido atendido, pese a que fue presentado el 3 de diciembre y la ley exige que se provea en un plazo máximo de 48 horas.

"Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas", escribió Vizcarra, en referencia al artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe resoluciones dilatorias y exige celeridad en la tramitación de escritos.

El mensaje fue acompañado por una imagen del documento legal enviado al Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior Nacional, donde su defensa solicita que se provea de inmediato el recurso, advirtiendo que de no hacerlo se informará a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos. pic.twitter.com/rvoHN0pzsy — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) December 16, 2025

Reaparición pública

La publicación marca la primera aparición pública de Vizcarra desde que fue condenado por el caso de presuntos sobornos vinculados a obras públicas. Su tono es de denuncia institucional, pero también de reclamo político, en un contexto donde ha sido recientemente excluido del padrón electoral.

Martín Vizcarra rechazó su reciente exclusión del padrón electoral.

"Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

En el mismo mensaje, Vizcarra cuestionó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de retirarlo del padrón, lo que lo inhabilita oficialmente para postular a cargos públicos.

"Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?", escribió, con notable molestia, sugiriendo que la demora judicial y su exclusión responden a una estrategia para sostener una sentencia que, según él, "se cae a pedazos".

Vizcarra fue sentenciado el 26 de noviembre por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en un caso que ha sido seguido de cerca por la opinión pública. Su apelación busca revertir esa decisión, pero la falta de respuesta por parte del juzgado ha generado cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso.

La reaparición repentina del ex jefe de Estado en sus redes no solo reactiva su presencia política, sino que pone de nuevo sobre la mesa las tensiones entre el sistema judicial y los derechos procesales.

Su exigencia de celeridad, sumada a la crítica por su exclusión del padrón electoral, proyecta una narrativa de persecución institucional que podría escalar en las próximas semanas.