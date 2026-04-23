Corte de luz el 24 de abril: Estos distritos de Lima y Callao se verán afectados este viernes

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y el Callao. Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico el viernes 24 de abril.

¿Por qué será el corte de luz? Esto se sabe

A través de un comunicado, la compañía pidió a sus usuarios la comprensión del caso ante el anuncio del corte de luz que ejecutarán el viernes 24 de abril y que afectará a varios distritos de la capital.

De acuerdo al anuncio, la suspensión del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo en la red para seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras. Se aconseja tomar sus precauciones horas previas al corte de luz.

Distritos sin luz en Lima y Callao el 24 de abril: Cronograma

Mediante su página oficial, Pluz dio a conocer los distritos de Lima y Callao que se quedarán sin electricidad, así como el horario de restablecimiento del servicio:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Viv. San Marcos Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Agrup. Fam. Cerro Azul Mzs. A, B, C, D, Asoc. Prop. Viv. Chavín de Huántar Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. de Viv. San Juan I Mzs. C, D, E, F, G, H, I, J, Asoc. Viv. Sol de Zárate Mzs. A, B, C, D, Asoc. Prop. Vivienda Inca Manco Cápac ETP II Mz. D, Fundo San Cristóbal Mz. A, A.H. Villa Los Sauces Mz. A.

En Lima Cercado

Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. hasta el Jr. Alemania cdra. 25, Av. Colonial cdras. 16, 17, 18, Av. Guillermo Dansey cdrs. 7, 17, 18, Av. Mcal. Oscar R. Benavides (ex Colonial) cdras. 16, 16, Jr. Pedro Farfán cdra. 11, Jr. José Celendón cdra. 10, Av. Nicolás Dueñas cdra. 10, Av. Guillermo Dansey cdra. 7, 17, 18.

Sin luz en Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Balneario Pachacútec Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, A.H. 4 Suyos I Sct. Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. La Libertad Pachacútec Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

hasta las 6:30 p.m. en A.H. Balneario Pachacútec Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, A.H. 4 Suyos I Sct. Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. La Libertad Pachacútec Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Carretera Ventanilla km 18.5, Av. Néstor Gambetta km. 6.6.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Jr. Alberto Secada cdra. 4, Av. Saenz Peña cdra. 3, Jr. Washington cdras. 1, 2, 3, Av. Saenz Peña cdra. 3, Av. Marco Polo cdra. 1, Jr. Colón cdras. 2, 3, Av. Almirante Miguel Grau (ex Buenos Aires) cdra. 6.

En Puente Piedra

Desde las 9.30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Pro. Viv. La Fontana Mzs. A, B, C, D, Asoc. Viv. Virgen de Chapi Mzs. A, C, Urb. Las Praderas del Norte I ETP. Mzs. A, B, C, D, Asoc. Viv. Las Poncianas Mz. B, Pro. Viv. Las Mercedes Mz. C, Asoc. de Prop. Casa Huerta Los Rosales Mz. A, Asoc. Viv. 22 de Abril Mz. A, Coop. Gallinazos Mz. A.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo Mzs. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Carolina Mzs. F, G.

Otras zonas afectadas por el corte

Cronograma de corte de luz.

Es así como Pluz Energía Perú anunció que al menos nueve distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz el viernes 24 de abril. Toma tus precauciones.