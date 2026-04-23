Corte de AGUA el 24 de abril en Lima: Distritos afectados y a qué hora vuelve el servicio

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua el 24 de abril. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) brindó un reporte con los distritos de Lima que se verán afectados con la suspensión temporal del suministro. ¿Está tu zona en la lista?

Motivo del corte de agua el 24 de abril

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal indicó que el corte de agua potable en diversos puntos de la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios que se ejecutarán el viernes 24 de abril para seguir garantizando un servicio de calidad y una distribución más eficiente del recurso en el futuro.

La empresa estatal pidió a sus usuarios la comprensión del caso y tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de no contar con agua en sus hogares.

Asimismo, brindó el número Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre la restricción del servicio o en caso el agua no vuelva en el horario indicado en su cronograma oficial que se puede verificar en sus plataformas o redes sociales.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua?

De acuerdo a Sedapal, estos son los distritos de Lima Metropolitana que se verán afectados con el corte de agua el viernes:

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en sector El Pedregal. El Cercado. Asoc. Nuevas Viviendas del Cercado.

hasta las 8:00 p.m. en sector El Pedregal. El Cercado. Asoc. Nuevas Viviendas del Cercado. Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Unidad de los Pueblos Parc. 2 (San José), A.H. Virgen de las Mercedes, AF Las Lomas de Huáscar, A.H. El Paraíso, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Santa Clara, Agrup. Reubicados de Santa Rosita, A.H. PI Confraternidad sector Buenos Aires, A.H. Nueva Juventud Miguel Grau, A.H. 1 de Marzo, A.H. Proyecto Integral Confraternidad, sector Los Ángeles II, A.H. Mano de Dios, AF Santa Rosita II etapa.

Sin servicio San Miguel

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por empalme de tubería: Urb. Pando 2da etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Juan Pablo II Ampliación. Cuadrante: PV Las Torres de Copacabana-Tabla La Virgen, PV Las Torres de Copacabana I, II, III, IV, PV. Las Torres de Copacabana-El Manisal de Copacabana, PV Las Torres de Copacabana El Trébol I, PV Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo, PV Residencial Santa Rosa de Villa, PV Torres de Copacabana, Asociación de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I, Centro Poblado San Lorenzo, PV San Diego de Carabayllo II etapa.

En Ate

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Monterrey B, Asoc. 8 de Enero, A.H. Monterrey A, Cerro Candela, Av. 10 de Abril.

Es así como Sedapal anunció que al menos, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, cuatro distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua el viernes, 24 de abril. Toma tus precauciones.