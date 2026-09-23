Kiara Lozano sorprende al contar por qué Corazón Serrano paró sus actividades: "No estamos de vacaciones..."

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kiara Lozano alborotó a sus seguidores tras revelar el verdadero motivo del parón de actividades de Corazón Serrano. La cantante aprovechó una transmisión en vivo para aclarar qué está pasando con la agrupación y dónde se encuentran sus integrantes.

Kiara Lozano explica la pausa de Corazón Serrano

Como suele hacerlo, Kiara Lozano se conectó con sus seguidores a través de una transmisión en vivo de TikTok y respondió algunas de las preguntas que le hicieron durante el live.

La cantante actualmente se encuentra en su pueblo de Rumisapa, en la región San Martín, donde aprovecha estos días para permanecer en casa.

Ver a Kiara alejada de las tarimas dejó con la intriga a todos sus fans, quienes le empezaron a reventar las redes preguntándole por qué no estaba cantando con sus compañeras de Corazón Serrano.

Ante la insistencia, la cantante decidió explicar el motivo de la ausencia y señaló que Corazón Serrano se encuentra atravesando unos días de descanso programados entre todos sus integrantes.

Eso sí, quiso hacer una precisión para evitar que sus palabras fueran malinterpretadas, pues dejó claro que no se trata exactamente de unas vacaciones.

"No estamos de vacaciones, estamos de días libres. Ya nos toca nuestros días libres del mes y de aquí regresamos a trabajar nuevamente", contó Kiara Lozano durante su transmisión.

Kiara Lozano se pronuncia sobre sus compañeras

Durante la transmisión en vivo, algunos seguidores continuaron preguntándole por las demás integrantes de Corazón Serrano y fue entonces cuando Kiara Lozano mostró un poco de fastidio por la insistencia.

La artista explicó que cada integrante se encuentra aprovechando sus respectivos días libres desde sus propios hogares, por lo que no necesariamente están juntas durante esta pausa.

"Estoy diciendo que estamos de días libre, ¿para qué me preguntan por las demás? Cada una está en su casa, pues hijito", sentenció.

La aclaración de Kiara llega además después de que, semanas atrás, ella misma respondiera a las dudas que surgieron sobre una posible salida de Corazón Serrano.

En aquella oportunidad, la cantante aseguró que todavía continuará formando parte de la agrupación y se tomó con humor los comentarios de algunos detractores. "Todavía tengo tiempo aquí en Corazón Serrano, para los que sufren, ya saben", expresó.

Así, Kiara Lozano aclaró por qué Corazón Serrano paró sus actividades y explicó que la agrupación se encuentra tomando sus días libres del mes. La cantante también precisó que cada integrante está en su respectivo hogar y que, tras esta pausa, retomarán nuevamente sus presentaciones musicales.