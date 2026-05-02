Dwayne 'La Roca' Johnson fue intervenido por la policía en Hollywood: Este fue el MOTIVO

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor Dwayne Johnson, conocido como 'La Roca', generó preocupación tras la difusión de un video de su intervención policial al salir de la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood, donde homenajearon a Emily Blunt y Stanley Tucci.

¿Por qué Dwayne "La Roca" Johnson fue detenido?

Una escena inesperada se vivió en Hollywood. De acuerdo al video difundido en redes sociales por 'TMZ', el famoso actor Dwayne Johnson, generó preocupación entre sus seguidores y no por temas relacionados con el próximo lanzamiento de la película live-action 'Moana' donde protagonizará a Maui, sino por un hecho vinculado a la policía.

Pues bien, 'La Roca' acudió a la ceremonia en la que sus compañeros de actuación Emily Blunt y Stanley Tucci recibieron sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, la jornada especial tomó un giro inesperado a su salida del evento. El actor se encontraba conduciendo su auto negro cuando de pronto la policía lo interceptó en las calles de Hollywood.

Según información de medios internacionales, los oficiales lo detuvieron porque llevaba las lunas polarizadas en su vehículo, una falta común en California debido a las estrictas normas de visibilidad.

Reacción de Dwayne Johnson tras intervención en Hollywood

En el video de un minuto y 54 segundos de duración se aprecia el preciso momento en que Dwyane Johnson desciende de su auto vestido con un conjunto claro y zapatos oscuros luego de las autoridades le pidan los papeles de la inspección de tránsito ordinaria.

Lejos de molestarse o tener una actitud desafiante, 'La Roca' se mostró cordial e incluso se animó a conversar con el oficial y, tras firmar lo que aparentemente era una multa administrativa, se retiró del lugar sin mayores complicaciones legales en Hollywood o el arresto del actor de 'Jumanji: En la selva'.

Hasta el momento, ni el actor ni su representante se han pronunciado sobre esa intervención policial que dejó desconcertado a más de uno de sus seguidores. Ello reforzaría la versión de que todo se resolvió como parte de un control de tránsito ordinario.

😬 Dwayne "The Rock" Johnson was pulled over by police after Walk of Fame event. https://t.co/cl145Wqxgh



Credit: Backgrid pic.twitter.com/dq1NdxNwPt — TMZ (@TMZ) May 1, 2026

Dwayne Johnson 'La Roca' elogia a Emily Blunt

Horas antes del incidente con la policía, Dwayne Johnson dedicó un discurso a la actriz Emily Blunt, con quien trabajó en "Jungle Cruise" (2021) y "The Smashing Machine". El actor comenzó con un tono de humor al señalar que era momento que su compañera y Tucci reciban sus estrellas.

"Cada día, conociendo a Emily, como muchos de nosotros la conocemos, es una mujer agradecida que se despierta con los pies en la tierra, valorando cada momento", señaló según 'People'. Por su parte, Blunt agradeció a figuras como Meryl Streep y Matt Damon, y reconoció el apoyo de sus seres cercanos.

Es así que un video en redes sociales evidenció el momento en que el actor de Hollywod. Dwayne Johnson fue interceptado por la policía tras asistir al homenaje de Emily Blunt en el Paseo de la Fama. Cabe resaltar que 'La Roca' no fue arrestado.