¡Tragedia en Ayacucho! Al menos 4 muertos y varios heridos en despiste de bus interprovincial

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una madrugada trágica se registró en las alturas del departamento de Ayacucho, donde un grave accidente de tránsito cobró la vida de al menos cuatro personas y dejó a varios pasajeros con heridas de diversa consideración.

El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad de Negromayo, situada en la provincia de Parinacochas, zona que se convirtió en el escenario de esta emergencia que ha conmocionado a la región y movilizado a los cuerpos de rescate en las primeras horas de hoy.

Detalles de la unidad siniestrada y factores climatológicos

El grave suceso tuvo como protagonista a un bus de la empresa de transportes interprovincial Palomino, una unidad de color blanco identificada con la placa de rodaje F7A-955.

De acuerdo con el registro del itinerario, el vehículo inició su recorrido en la ciudad de Lima a las 2 de la tarde del pasado viernes, partiendo desde el terminal Luna Pizarro con el objetivo de llegar a la ciudad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac.

Los reportes preliminares emitidos por la Policía Nacional indican que la tragedia se desencadenó aproximadamente a las 6 de la mañana del día de hoy, sábado 2 de mayo, momento en el que el bus, que trasladaba a más de 35 pasajeros a bordo, se salió estrepitosamente de la vía.

Las primeras indagaciones apuntan a que el conductor, identificado como Gerónimo Quispe Sánchez, habría enfrentado condiciones adversas durante el trayecto. Se presume que el vehículo se despistó varios metros fuera de la carretera tras perder el control debido a la intensa neblina que cubría la zona de Negromayo en ese instante.

Este factor climatológico habría reducido drásticamente la visibilidad del chofer, dificultando las maniobras necesarias para mantenerse en la ruta y provocando finalmente el fatal desenlace que ha enluta a varias familias.

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Labores de rescate y atención de los heridos

El violento impacto tuvo consecuencias fatales inmediatas, confirmándose que al menos cuatro personas perdieron la vida en el mismo lugar del siniestro. Ante la emergencia, efectivos de la Policía de Carreteras y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se desplazaron hasta las alturas de Negromayo para liderar las complejas maniobras de rescate.

Los heridos más críticos fueron auxiliados rápidamente por los equipos médicos y trasladados en ambulancias hacia el hospital de Chalhuanca, centro de salud elegido por su proximidad geográfica para brindarles atención especializada de urgencia.

Tras el despliegue inicial de las fuerzas del orden, las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para determinar con exactitud las causas que originaron este trágico siniestro vial.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de información sobre el estado de salud de los hospitalizados, en un hecho que vuelve a poner en debate la seguridad en las rutas interprovinciales durante condiciones climáticas adversas.